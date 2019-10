AOMA: Inauguraron obras de iluminación LED

El intendente Ezequiel Galli, acompañado por funcionarios municipales, vecinos del barrio y representantes de las instituciones comunitarias, dejó habilitada la iluminación de la plaza, que se encuentra ubicada en la intersección de las calles Coronel Suárez y Barcala.

La obra consistió en la instalación de dos columnas metálicas de 12 metros de altura, que fueron equipadas con 6 proyectores de tecnología LED de 240 W. El tendido eléctrico se desarrolló de manera subterránea y la alimentación de las torres se realizó desde el alumbrado público de la red de distribución en baja tensión.

El proyecto de iluminación fue elaborado por el equipo de la Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas y desarrollo por Coopelectric, con una inversión que totaliza $726.610,48, que incluye materiales, mano de obra y equipamiento.

“Desde que comenzamos en la Comisión desde el 2008 a la fecha, el grupo de trabajo ha sido constante en el pedido de determinadas cosas para nuestro barrio. Y esas cosas ahora se han achicado, porque de los últimos dos años a la fecha se ha terminado: hace dos años y medio que se comenzó la obra para terminar toda la obra de gas en el barrio, igual que el agua potable” dijo Walter Vega, referente barrial.

"La futura comisión del barrio a partir de 2020 sólo va a tener cuatro puntos de ocho, porque cuatro ya están cumplidos”, sostuvo Walter Vega.

Por su parte el intendente Ezequiel Galli manifestó que “es una gran alegría estar acá en el barrio AOMA. Para mi es importantísimo lo que está pasando en el barrio. Tengo claro, yo más que nadie, que hubo una obra que no pudimos realizar. Los motivos los hemos expresado, pero son cosas que pasan en la gestión, en la política y para mi es una espina clavada. Pero no bajamos los brazos y a través de los pedidos de la Sociedad de Fomento hemos avanzado mucho: en estas 50 luminarias, vamos a seguir avanzando con otras más, en los juegos de la plaza, pudimos hacer las vereditas para que puedan disfrutarla. Esta iluminación también era un reclamo importante”.

“Hemos trabajado con honestidad, con transparencia, pensando en cada barrio de la ciudad y no pudimos llegar con todo a todos, es lógico, todavía no cumplimos los cuatro años de mandato. A veces uno entiende la necesidad de la gente, a mí me tocó vivir acá cerquita sin gas y sé lo que eso significa”, aseguró.

“Esos son los tipos de obras que creemos que los vecinos van a contemplar y lo hicimos convencidos de que queremos dejar una marca en Olavarría y esa marca es haberle cambiado la vida a la gente”, concluyó.