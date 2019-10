Bomberos Voluntarios Olavarría celebró sus 70 años con un acto en el Cuartel Central

En la tarde de este sábado Bomberos Voluntarios de Olavarría celebró 70 años de su fundación con una ceremonia que se realizó en instalaciones del Cuartel Central.

Estuvo presente el intendente Ezequiel Galli, acompañado por el secretario de Desarrollo Económico Julio Valetutto, el subsecretario de Legal y Técnica Luciano Blanco, el subsecretario de Deportes y Recreación Juan Agustín Galli.

Además, formaron parte del acto el jefe del Regimiento local Ángel Peluffo, concejales, familiares, vecinos, integrantes del Cuerpo Activo, personal del Cuartel Central, de Loma Negra, Sierras Bayas e Hinojo.

Tras el ingreso de las banderas de ceremonia, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y se realizó un minuto de silencio en homenaje a miembros fallecidos.

“Para hablar de esta gran institución habría que contar muchísimas experiencias, de las buenas y las no tan buenas. Lo más importante a través de estos 70 años”, indicó el jefe del cuerpo activo Raúl Ferreyra.

Señaló además que “llevo 41 años al servicio de esta institución, por la que me esmero, me arriesgo y me esfuerzo para que mis hombres tengan lo mejor”.

“Agradezco la presencia de cada uno de ustedes, porque para nosotros es muy importante sentir que la comunidad y las autoridades están cerca nuestro. Ser parte de esta inmensa familia es un inmenso honor. Hoy los olavarrienses no solo contamos con un Cuartel Central, que es destacado por colegas, sino que descentralizamos servicios para llegar en tiempo y forma a las emergencias”, aseguró.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Bomberos Ricardo Luissi, remarcó que “hoy es un día especial. Qué difícil es ponerse días antes de aquel octubre de 1949. Me gustaría reconocer aquel grupo que se formó como comisión directiva y conformaron esta institución. Son piedra fundacional y que nosotros hoy estemos acá”.

Yo quiero felicitarlos a todos ustedes, agradecerles a toda la comunidad y a todos aquellos que estuvieron antes que nosotros. Y espero que seamos ejemplo para los que vendrán, concluyó Luissi.

Por su parte, el intendente Ezequiel Galli agradeció “por permitirme brindar estas palabras. A mí me cuesta poder expresar todo lo que significan los Bomberos Voluntarios para Olavarría”.

“Sacrificio, abnegación, desinterés y valor los describen a ustedes y a la tarea que llevan día a día. Pero hay otra palabra que es vocación. Sin dudas que sin vocación ninguno de ustedes estaría acá”, aseguró.

Asimismo mostró “el orgullo que uno siente como Intendente y ciudadano, de saber que nos cuidan y cuidan a nuestras familias es enorme. Quiero agradecer también a Adrián Guevara que para mí que me acompañe en la gestión, como Director de Defensa Civil, es maravilloso”.

Quiero agradecer a las familias de todos ustedes, que saben que les quitan tiempo porque cuidan a los vecinos de Olavarría y eso es invalorable, finalizó.

Seguidamente se concretó el juramento a los nuevos miembros y el padre Jorge Quatrocchio realizó la invocación religiosa y bendición de las unidades que van a llevar el nombre de ex jefes y ex subjefes de Bomberos Voluntarios de Olavarría: SubComandante Víctor Martínez (Unidad 29), SubComandante Enrique Schmale (Unidad 14), Comandante Enrique Alberto Pires (Unidad 23) y Comandante Ginés Vargas (Unidad 8).

Por último, se realizó el descubrimiento de una placa recordatoria, en el ingreso al cuartel, con la nómina de cada uno de los actuales integrantes, que recuerda el 70 aniversario de la institución.