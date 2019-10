Reiteran reclamos por las obras de la Escuela N° 2 de Sierra Chica

Un grupo de padres de la Escuela N° 2 de Sierra Chica reiteró el reclamo por la finalización de las obras en el edificio escolar que se encuentra en reparaciones, y que generó que los estudiantes tengan clase en el club de la localidad. “No tenemos conocimiento del avance de las obras ni fecha de entrega del establecimiento” denunciaron.

Señalaron que la escuela no cuenta con personal directivo responsable, y que sólo cuentan con una secretaria la cual no sabe, a ciencia cierta, cuándo finalizará la obra. “Según ella, desde el Consejo Escolar no le brindan ningún tipo de información”.

A su vez, señaló que este jueves pasado hubo una reunión con dos inspectores, y “durante la reunión no hubo una respuesta coherente a lo planteado”. Incluso, comentaron que una mamá dijo que no le gustaría que el próximo ciclo lectivo comience en el club a lo que le habrían respondido “que los cambien de escuelas”.

“Los nenes aprenden en cualquier lugar, en la escalera, en el patio o en el baño da igual si querían aprender” denunciaron los padres que habría dicho la inspectora presente.

Los padres, en este sentido, pidieron que el Consejo Escolar “se haga presente, que sea alguien capaz e interesado en la educación de nuestros hijos” cerraron.