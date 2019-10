Estudiantes dice presente en diferentes torneos provinciales

El Club Estudiantes intentará conseguir entre sábado y domingo, la clasificación a la Copa Argentina con las Damas Sub13 y las Damas y Caballeros Sub17.

La Etapa Final de la Liga Provincial Bonaerense está organizada por la Federación Bonaerense de Voleibol y contará con tres equipos olavarrienses.

Hasta Coronel Vidal y Mar del Plata se acercarán los “bataraces”. En Mar del Plata, las chicas Sub13 y Sub17 estarán jugando una doble instancia de clasificación a la Copa Argentina ya que afrontarán LiProBo y TPC; la competencia se puso en marcha este viernes y se extenderá hasta el sábado.

En Sub13, además del “bataraz” se encuentran compitiendo Municipalidad de Baradero, Mar Chiquita “A”, Alianza de Colon, I.A.E., Azul Vóley, Club Junín, C.R.E.S, Olimpo de Bahía Blanca, Riberas del Paraná, Cedetalvo, Mar Chiquita “B”, Once Unidos, Don Bosco, Ever Ready y Cedetalvo “B”.

En Sub17 damas, los clubes participantes son Junín, Mar Chiquita “A”, Riberas del Paraná, Ever Ready, Olimpo de Bahía Blanca, C.R.E.S., A.C.D.U., Once Unidos “A”, Mar Chiquita “B”, S. C. General Belgrano, Once Unidos “B”, I.A.E., Huracán de Necochea y Estudiantes.

Por el lado de los caballeros, además de Estudiantes que está haciendo el debut en la competencia, compiten Mar Chiquita, Once Unidos, Club Ciudad de Bolívar, Ever Ready, Recreativo de Carmen de Areco, Municipalidad de Baradero y S.C. General Belgrano; todos los partidos se llevaran a cabo en el Polideportivo Municipal de Coronel Vidal.

Fuente: prensa CAE