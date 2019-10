González Hueso: “No se pueden prometer 4000 viviendas sin explicar cómo las van a construir”

“Somos muy realistas en cómo está la situación y muy responsables a la hora de prometer. El candidato del Frente de Todos llegó a prometer 4000 viviendas y desconoce que eso son cuatro años del presupuesto de Olavarría, sabemos que esa promesa es imposible de cumplir. Eseverri sabe manejar la botonera del Estado y cómo tomar medidas desde el primer día”, aseveró este viernes el candidato a Concejal José González Hueso.

José González Hueso indicó además “el único espacio político que mostró apertura y conformó equipos de trabajo amplios es el que encabeza José Eseverri. Estamos preocupados por atender y solucionar los problemas del presente sin dejar de proyectar la Olavarría de los próximos años.”

“En estos días escuchamos que quieren aumentar un punto el Impuesto a la Piedra y desconocen que ese punto de aumento no alcanza para solucionar los problemas de Olavarría. Con ese punto de aumento al Impuesto a la Piedra solo se puede hacer frente al aumento salarial dispuesto por Galli en acuerdo con el Sindicato de Trabajadores Municipales”, expresó el candidato a Concejal.

El candidato a concejal, que se desempeñó como Sub Administrador del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, habló de la propuesta de José Eseverri promoviendo el plan de acceso a lotes y programas de vivienda.

En relación a la política de hábitat González Hueso manifestó “en julio ya presentamos nuestro programa integral de acceso al hábitat. Olavarría tiene que asumir el rol que le corresponde en el Sistema Federal de Vivienda y tener una política habitacional, que hoy no tiene. El primer eje de gestión es generar terrenos en forma masiva a precio que la gente pueda pagar. Para esto tenemos varias herramientas, la primera es ampliar la planta urbana y generar lotes con servicios municipales.”

En 2015 el Gobierno de José Eseverri ya sancionó la Ordenanza 3077, pero este gobierno en 4 años no pudo implementarla. La vamos a hacer operativa y eso va a generar 10.000 nuevos lotes de los cuales 1200 corresponden al Municipio por la plusvalía

Según González Hueso: “Esa ampliación genera baja del precio de los lotes privados por mayor oferta, y terrenos gratis al municipio para planes oficiales. Esto hay que complementarlos con la planificación de la infraestructura de estas tierras y la búsqueda de financiamiento de esas obras. También vamos a generar herramientas para generar consorcios urbanísticos con los propietarios de esos nuevos lotes para desarrollarlos más rápidamente y generar más lotes para nuestras políticas de hábitat. Estamos en condiciones de hacer loteos públicos con cuotas equivalentes a unos $6000 a pagar en un promedio de 3 años. Eso es sumamente factible, y va a dar la posibilidad de entregar lotes con escritura y servicios aptos para construir y aplicar a créditos hipotecarios al PROCREAR o para que las familias construyan con su esfuerzo. Este es rol principal que tiene el Municipio asignado además en la Ley de Acceso al Hábitat”

Indicó además: “para hacer vivienda nueva vamos a tener un rol activo ante nación y provincia, además de poner a disposición lotes para todas las líneas de financiamiento pública y privada que haya. De cada litro de nafta que pagamos un porcentaje van al Sistema Federal de Vivienda, que son los que deben financiar la construcción y hoy no lo hacen. Prometerle a la gente solucionar el déficit con fondos municipales es mentirle. El rol del municipio es construir ciudad, obras para todos más que financiar la construcción, ya que no dan los números. Un presupuesto anual de Olavarría es similar a un presupuesto de todo el Instituto de la Vivienda Provincial. Hacer 4000 viviendas cuesta no menos de 4 presupuestos, sin contar el valor del terreno y servicios. Hay que tener dimensión de lo que se promete y no jugar con las necesidades de la gente.”

Por último sostuvo: “el tercer eje de gestión es un programa para atender el déficit cualitativo que es 2/3 del total, aquellas familias que tienen viviendas pero es inadecuada, por mala calidad o por dimensión. También hace a la salud porque una vivienda con humedad, sin pozo, agua corriente genera enfermedades que tienen que ser atendidas por el Hospital, sobre todo en los más chicos. Las herramientas en este sentido son Banco de Materiales, microcréditos y generación de cooperativas de trabajo para ejecutar mejoras y ampliaciones a familias que no tienen capacidad de construir, lo que va a optimizar el programa, permitir mayor control y generar trabajo. Para el financiamiento de este programa prevemos que el Municipio se haga cargo de los casos más urgente, y luego gestionar financiamiento que hay en Nación y Provincia que hay para estas líneas de acción. Vamos gestionar ante la provincia para que termine los Barrios Educadores y UOCRA que no pudieron ni quisieron terminar en estos años.”