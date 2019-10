El Guasón y más estrenos en Flix Cinema

Al igual que todas las semanas, Infoeme te trae la cartelera renovada de Flix Cinema Olavarría.

En esta oportunidad, las películas estarás disponibles hasta el próximo miércoles 9 de octubre.

GUASON (EEUU / Policial / +16)

TODOS LOS DIAS: 18:00HS (Dob) / 20:15HS (Dob) / 21:30HS (Sub) / 22:30HS (Sub) / 23:45HS (Sub)



Cuenta el origen de uno de los grandes villanos de Batman: El guasón. Intepretado por Joaquin Phoenix y dirigida por Todd Phillips (¿Qué pasó ayer?) la película sigue la historia de Arthur Fleck, un hombre maltratado y abandonado por la sociedad que lo rodea. Cada golpe, cada caída, cada humillación lo llevarán a convertirse en el villano que todos conocemos.-





UN AMIGO ABOMINABLE (EEUU / Infantil / ATP)

TODOS LOS DÍAS: 18:00HS



Cuando la adolescente Yi se encuentra con un joven Yeti en el techo de su edificio de apartamentos en Shanghái, ella y sus amigos Jin y Peng lo nombran "Everest", y emprenden una búsqueda épica para reunir a la criatura mágica con su familia en el punto más alto de la Tierra.





LA ODISEA DE LOS GILES (ARG / Thriller / +13)

TODOS LOS DIAS: 19:30HS



En un pueblo del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, un grupo de vecinos se organiza para recuperar la economía de la zona, pero cuando el Corralito se implementa en el país y sufren un fraude, sus esperanzas desaparecen. Ahora, se unirán para recuperar el dinero perdido y dar el golpe de sus vidas a su mayor enemigo.