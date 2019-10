Roberto Tassara: "Argentina saldrá adelante gracias al valor del conocimiento"

Este jueves por la mañana, el Municipio y la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) firmaron un acuerdo para la implementación del “Programa de Colaboración Institucional-Olavarría 2030”.

La propuesta busca vincular institucionalmente el trabajo académico y la gestión municipal, propiciar el estudio de diferentes aspectos de la gestión, como así también enriquecer mutuamente el desarrollo e innovación a nivel local.

El rector de la UNICEN, Roberto Tassara, dialogó con los medios de comunicación presentes y en principio hizo referencia al trabajo de la UNICEN con gobiernos locales de la región.

“Me alegro mucho de que sumemos a Olavarría porque empezamos el año pasado con Tandil, el proyecto ahí se llama Acuerdo del Bicentenario y también es mirando al futuro. Este es un poco más, 2030, junto con los objetivos del desarrollo sustentable de las Naciones Unidas que ponen un marco interesante y amplio para trabajar en situaciones de todo tipo. No solo medioambiente, que son las más conocidas, pero como dije está claro que se trata de mejorar la calidad de vida de la gente desde la pobreza hacia el desarrollo”.

Sobre valores y política, Tassara consideró: Me parece que el problema es ese, porque a mí de alguna manera me inculcaron esto de hacerse uno mismo pero cuando se nace en un contexto desfavorable y no tiene Jardín de Infantes, buena escolaridad, falta alimento, no aprende. Es un camino indispensable como la ciencia y tecnología para agregar valor”.

¿Se puede pensar en políticas en conjunto y dejar de lado el individualismo?

“Me parece buena iniciativa hacerlo alrededor de esos objetivos. Es lo que pretendemos y decimos. Empezamos en Tandil, se suma Olavarría y quizás en algún momento Azul. Trabajamos para cumplir esto que pensamos, la mayoría de la comunidad universitaria cree que hay que cumplir con estos objetivos. Apuntar a que la ciencia y tecnología agregue valor y genere innovación, es la forma para que la Argentina salga, no por acumular dinero que se genera porque se lo llevan afuera, no vamos a salir por la cantidad de habitantes, el gran valor es el conocimiento, ni la tierra ni el trabajo humano sin el conocimiento”.

Seguidamente fue consultado sobre el tratamiento del presupuesto, a lo que respondió: “No se ha empezado a tratar, el Ejecutivo lo envió, están evaluando si se tratará antes de que asuma un nuevo gobierno o si se esperará con lo cual estamos estudiando lo que se ha presentado. Parece muy razonable, la Secretaría de Políticas Universitarias que ha estado siempre en manos de gente de radicalismo ha tenido un comportamiento en términos relativos importantes para las universitarias. En nuestro caso hemos tenido buen apoyo para tratar de solucionar los problemas. En términos generales la actitud ha sido positiva, siempre fue gente del sistema que conoce a las universidades”.

Futuro económico de la UNICEN en general, incorporación de programas y becas

“Espero que se recompongan, supongo que entre las revisiones que se hagan del presupuesto aparecerá este tema. Vamos a pedirlo como rector, la situación de los estudiantes universitarios de escasos recursos es muy difícil por lo que las becas, comedores, la residencia, ese acompañamiento es central. La universidad es gratuita porque no se cobra aranceles pero cuesta. Es fundamental para el desarrollo del país, cuantos más jóvenes lleguen a la universidad y terminen más rápido su carrera mejor, ese es el objetivo”.