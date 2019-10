Un chófer se bajó del colectivo para ayudar a cruzar la avenida a una pasajera

Muchas noticias se viralizan en las redes sociales, buenas y malas pero ésta vez un hecho que aconteció en nuestra Ciudad tomó bastante trascendencia. El noble acto de un chófer de colectivo.

Una imagen vale más que mil palabras. La foto que fue tomada por otro pasajero muestra al conductor del transporte ayudando a cruzar la avenida a una mujer y a su hijito. Frenó el vehículo y apostó a la solidaridad.

"Toda mi vida anduve en colectivo. Y jamás vi algo así, y me preguntarán qué vi. El se llama Manuel Páez, hoy 25 de octubre a las 12.30 aproximadamente, estaba a cargo de la línea 502 . En la intersección de las calles Pueyrredón y Deán Fúnes frenó. Desde atrás podía ver como en los dos primeros asientos había dos personas sentadas. Una de ellas era una mamá joven con una disminución visual y a su lado su hijo de no más de 5 años. Primero ayudo a que ella se bajara y luego cargó al hijo en brazos. Frenando el tránsito los acompañó hasta el otro lado de la Avenida. Pocas personas quedan como vos la verdad me enorgullece que allá choferes con corazón tan gigante. Te mereces lo mejor. Humana persona con valores muy altos y de los cuales todos tenemos que aprender un poco", publicaron en Facebook.