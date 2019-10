Ezequiel Galli acompañó a Vidal en el acto de cierre

Desde un lugar privilegiado, el intendente de Olavarría Ezequiel Galli estuvo presente en el cierre de la campaña electoral de la gobernadora María Eugenia Vidal que se llevó a cabo este jueves en la cancha del estadio del Club Atlético Platense, en Vicente López.

Galli fue uno de los elegidos para estar sentados en el escenario principal donde hubo oradores de "Juntos Por el Cambio" cómo Jorge Macri y Cristian Ritondo.

El cierre estuvo a cargo de María Eugenia Vidal, quién hizo mención ante una multitud al trabajo realizado y lo que se pone en juego en la próxima elección.

"Yo nunca gané la elección, la ganaron ustedes. El cambio nació de ustedes. Ustedes definieron las prioridades de nuestro gobierno. Las rutas nacieron en una pequeña biblioteca en Chabacuco", señaló.

"Cada voto cuenta, los necesitamos a todos, necesitamos que vayan todos a votar, que todos estén ahí, que lleven a sus abuelos y padres a votar. Sí, se puede. Yo no me rindo, yo sigo creyendo, si ustedes están ahí yo estoy acá, de al lado de ustedes no me mueve nadie", concluyó la gobernadora.