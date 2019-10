Ezequiel Galli cerró la campaña con un acto en Mariano Moreno

Durante la noche de este miércoles se concretó en las instalaciones de la Sociedad de Fomento Mariano Moreno el cierre de campaña de Juntos por el Cambio. El acto estuvo encabezado por el intendente y candidato a renovar la intendencia Ezequiel Galli. Estuvo acompañado por familiares, funcionarios, militantes, el senador Alejandro Celillo y la totalidad de los integrantes de la lista.

Con un salón repleto de personas que cantaron en varias oportunidades el clásico “Si se puede”, se pudo observar al intendente Ezequiel Galli acompañado en todo momento por su familia.

En primer lugar se presentó la lista completa de candidatos del espacio. Además se proyectó un mensaje por video de la gobernadora María Eugenia Vidal pidiendo el acompañamiento con el voto tanto a nivel provincial como local.

"¿Se puede o no se puede?" preguntó Ezequiel Galli desde el escenario. Y la gente respondió a coro: “Si, se puede”. Así comenzó su discurso y aseguró que “es una noche muy importante y tengo mucho para decir. Busqué muchas palabras, estuve recordando, imaginando, proyectando todos estos últimos días”.

Eligió una palabra para sintetizar todas las sensaciones que vivió durante este tiempo: “Gracias” y enseguida aclaró: “Gracias a medias, por ahora”.

También habló del camino recorrido durante estos 4 años y resaltó que “las palabras para nosotros se convirtieron en hechos concretos. Podemos nombrar muchos hechos, obras en escuelas, obras de asfalto, de gas, de agua corriente, cordón cuneta. Podemos nombrar y contarles a los vecinos cómo se lleva adelante un gobierno transparente y como se puede trabajar y concretar hechos con honestidad y transparencia”.

Destacó el acompañamiento del equipo y el “trabajo incansable” y decidió detenerse en un hecho en particular: “En Olavarría hemos entregado 6.500 escrituras aproximadamente” y relató una historia al respecto.

“Hace 10 días aproximadamente se entregó el premio Nobel en economía a un grupo de gente que hizo un estudio de cómo reducir la pobreza. Un argentino que forma parte de esa red, hace unos años hizo una tarea en Villa Solano. Agarraron x cantidad de familias y a la mitad les entregaron el título de propiedad de la casa. A la otra mitad no. Después de 2 años pudieron ver que los vecinos que habían recibido el título de su casa habían progresado mucho más. Sus casas eran mucho mejor, sus hijos habían terminado el colegio, no tenían prácticamente casos de embarazo adolescente, no eran familias numerosas. Y la otra mitad, no pudo progresar”.

Al respecto, aclaró que eligió esa historia para mostrar que el título de propiedad “te da dignidad y es una herramienta para poder progresar”.

Los hechos hacen al futuro y cambian la vida de los vecinos, para eso trabajamos en política, para eso queremos estar 4 años más gobernando la ciudad de Olavarría.

En el último tramo del discurso insistió en que “quedan pocas horas, faltan 4 días para la elección más importante de la historia. Tenemos que darla vuelta y la única forma es hablando, es contándoles que el 27 de octubre no se elige un Intendente, un Presidente, una Gobernadora. Se elige qué tipo de ciudad queremos para nuestro futuro, qué tipo de país queremos para nuestro futuro porque toda esa capacidad de progresar que te puede dar algo tan simple como una escritura, si no hay libertad no sirve de nada”.

Y fue contundente al expresar que “el 27 de octubre vamos a elegir entre un gobierno que priorizó la libertad, que respetó las instituciones, que respetó los medios de comunicación, que respetó a la Justicia y del otro lado tenemos lo que ya conocemos: 12 años estuvieron y en 12 años lo único que nos pueden mostrar es un dedito levantado que nos reta, que nos quiere decir lo que tenemos que hacer”.

Luego dedicó la parte final de su discurso a criticar a los candidatos del Frente de Todos a nivel nacional. “Después de todos los problemas que generaron en 12 años nos vienen con recetas mágicas. Tenemos un candidato que el domingo dijo que vio corrupción y se fue a la casa. Y ese mismo candidato tiene de vicepresidente a la que era presidenta. Una candidata que de manera graciosa después de tener 52 muertos dijo ‘apuremonos que la próxima formación nos lleva puestos’”.

Pidió “hacer memoria” y que “todo esto es lo que tenemos que salir a contarles a los que todavía están indecisos”.

“Ya sabemos que nos equivocamos, que se cometieron errores, pero por allá lo veo a Jesús. Es venezolano y está trabajando en nuestro espacio y él nos contó lo que pasó en Venezuela a raíz de este populismo que fue avanzando descaradamente. Tenemos la oportunidad histórica y única de no volver para atrás”, cerró.