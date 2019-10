Crisis en Chile: “Hay una sociedad civil que empezó a levantar la voz ante las desigualdades”

Ignacio Cerdera / @nachocerdera

“Creo que todos estos años de callarse la boca explotaron”. Desde fines de la semana pasada Chile se ha convertido en el foco de todas las miradas de la región, una región que se presenta cada vez más inestable teniendo en cuenta no sólo el clima de incertidumbre que se vive en nuestro país, sino también las imágenes que llegan de países vecinos tales como Bolivia ahora o Ecuador algunos días atrás.

Franco Bevilacqua hace ya más de un año y medio que vive en Chile, más precisamente desde abril del año pasado, cuando cruzó la cordillera desde Olavarría junto con su pareja, Pía Bertolli, ambos por motivos laborales. Él en lo particular siguiendo también lo hecho por un tío que lleva allí alrededor de 25 años. “Estamos localizados en Santiago, en la comuna de Las Condes”, narró a medida que explicaba cómo la capital trasandina se encuentra a su vez divida en comunas que gozan de importante autonomía. “Cada comuna tiene su alcalde y cada alcalde toma sus decisiones”, aclaró.

Se trata quizás de una las comunas más pudientes de Santiago, una capital que también cuenta con la particularidad de que “la parte alta de la ciudad es donde se ubica la clase más alta del país”. Con esa distinción comenzó a dar cuenta y explicar cómo se llegó a esta situación de estallido o crisis social que el último viernes tuvo su punto más caliente y violento.

“Está estallando la diferencia social, de ingresos, de acceso y posibilidades. Santiago tiene una parte alta de la ciudad, que son las partes más pudientes, que parece Suiza, otro continente, por lo visual pero también por las casas, la ciudad en sí, en términos de accesos es increíble, y después tenés las partes bajas que son también otro continente, no tienen nada que envidiarle a imágenes que hemos visto de quizás otros países, es muy salvaje la distancia entre una cosa y otra, y estas a metros de distancia”, detalló.

La brecha más que la grieta

Franco narró también que una de las particularidades de los chilenos que más los sorprendieron fue lo “políticamente correcto” al momento de transcurrir el día a día. Habló acerca de una suerte de “división”, pero aclaró rápidamente que no es de carácter ideológica como suele darse en nuestro país. Fue allí que habló de una suerte de paz general y trato cordial en la rutina diaria pero que, a la par, todo aquello que quizás se escondía o se disimulaba es lo que ahora está aflorando.

Conoce del periodismo, se formó como tal y es por eso que sabe también la importancia de cada palabra que se elija, como también la relevancia de lo que allí se está viviendo. No parece ser un momento más, no importa ser nativo chileno para darse cuenta que la situación impactó y fuerte, al punto que a muchos aún los ve como sorprendidos o dubitativos de cómo seguir al corto plazo. “En líneas generales es que hay una sociedad civil que empezó a levantar la voz ante las desigualdades”, añadió y dio cuenta de que ese malestar alcanza a todos los niveles.

"Si bien el nivel de vida en Chile es mejor que en Argentina, sobre todo en términos de seguridad, estabilidad y planificación; se han acumulado reclamos durante años que no han sido atendidos y hoy explotan todos juntos. Si bien la brecha intergeneracional se ha acortado, y los hijos suelen tener más posibilidades que los padres, y así sucesivamente; la brecha entre los que más tienen y los que menos se sigue agrandando. Acá todo se paga y se paga caro, lo que hace que la brecha se vaya agrandando. La seguridad social, la educación, las AFP, la salud... En algún punto, eso hace que cada año cada vez menos gente acceda a una educación de calidad en nivel primario, eso deriva luego que en las prueba de acceso universitario la gente fracase y si pasa el filtro del ingreso, el precio de las universidades más reconocidas se vuelve un segundo filtro. Si bien se han hecho avances, los reclamos se han acumulado y hoy encontraron una vía de escape", contó.

Fue la antesala a una suerte de repaso de protestas y reclamos que tuvieron en la “suba del metro” la gota que derramó el vaso. La salud, el fondo de jubilación, la educación son alguno de los puntos enumerados en ese detalle, pero el rasgo distintivo en este listado, además de la obvia acumulación, lo fue “una juventud más politizada”. Narró que meses atrás las universidades más importantes, como lo son la “U de Chile” y la “U Católica” fueron sede de extensas manifestaciones. “Fue un mensaje bastante fuerte, esto fue incrementando con el tiempo. Creo que todos estos años de callarse la boca explotaron”, subrayó.

El aumento y las protestas

“La progresión fue hace 10 días, se anunció la suba del subte, de un 4%, no importó el número sino lo que se fue acumulando, quizás lo que pasó más desapercibido para la información internacional fueron las declaraciones de los ministros y demás, que hay una disparidad absoluta con la gente, un ministro dijo que la gente que quiere pagar menos el metro que se levante más temprano”, detalló mientras explicaba cómo opera el denominado “horario valle”, que hace más baratos los precios en distintas franjas horarias.

Ese fue el inicio de una disconformidad que decantó el último viernes, con ataques a más de una veintena de estaciones que al día de hoy siguen inhabilitadas. Las pérdidas y daños alcanzaron edificios, vehículos, todo con una feroz represión policial. Allí Franco hizo una suerte de salvedad, una distinción “entre tres partes”, en las que diferenció “el reclamo genuino” de los que “aprovecharon la volteada” para ocasionar todo tipo de destrozos.

“Los cacerolazos y reclamos de la gente se hicieron escuchar acá, cada vez que habla Piñera o sale el toque de queda es el pico de caceroleos, está cediendo el reclamo violento ante el pacífico”

Sobre la tercera parte no arrojó ningún eximente y es el accionar policial y, más aún, político. Enfatizó que “los reclamos orgánicos, pacíficos fueron invisibilizados”, todo en pos de una suerte de justificación a la violenta intervención de las fuerzas de seguridad. “El lunes se dio una decisión general de volver a la vida normal, se intentó recuperar la vida cotidiana y mermaron bastante los saqueos y el fuego, le dieron paso a protestas pacíficas, pero esas protestas pacificas están siendo reprimidas con el mismo ímpetu”, se quejó y puso como ejemplo la situación vivida en la comuna en la que viven.

Es increíble la solidaridad de la gente saliendo a arreglar lo que se rompió, supermercados, metro, negocios, todo.

El presente y el futuro

“Está rara la vida general, en el día a día está complicado, mi caso particular le pedí a mi equipo que no fueran a trabajar”. En la actualidad trabaja en una plataforma virtual que distribuye contenido deportivo vía streaming a distintos países. Las complicaciones no van tanto en cuestiones vinculadas con la seguridad, sino también por las dificultades de transporte y acceso.

“El metro es increíble acá en Santiago, es súper extensa la red, toca todos los puntos de la ciudad, una herramienta democratizadora increíble porque llega realmente a todos las comunas de la ciudad, incluso los lugares menos conectados son los más pudientes”, contó pero la realidad hoy da cuenta que una veintena de los mismos están imposibilitados. La crecida de violencia hizo también que numerosos comercios no abran, entre ellos las estaciones de servicio, por lo que moverse en autos particulares también es complicado. Las dificultades también son para abastecerse de alimentos y otra serie de productos, con filas que se extienden por cuadras y con firmas de cadenas de supermercados que no abren hace días, por lo que la última alternativa son negocios menores, con todo lo que ello implica. “Hay cosas fundamentales que no se consiguen”.

“Creo que se va a una recomposición pacifica del asunto, todo el mundo está sorprendido, les está costando volver la vida normal”. Desde la política se anunció un retroceso en el aumento del metro e inclusive una disminución en la dieta de los ministros, por lo que “todo está tendiendo a una normalización”. Pero rápidamente aclara que “no sé cómo va a derivar en lo sucesivo, finalmente la gente que menos tiene, que es mucha y tienen mucho menos, van a ser los más perjudicados, porque no tienen acceso al transporte público, las líneas más lejanas están todas desconectadas, hay un montón de mercados chicos que han sido destruidos, y esa parte me parece la más difícil de sobrellevar en lo que continúe”.

No obstante, y ya con algo más de optimismo, expresó que “se nota un cambio de percepción generalizado de la situación de los que menos tienen, eso es lo bueno que queda, en todos los sitios de apegaron al reclamo, hay un atisbo de mejora en el mediano plazo”, concluyó.