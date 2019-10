José Eseverri: “creo que Olavarría puede ser gobernada de otra manera”

Yesica Guevara / Ignacio Cerdera / Alexis Grierson

Eseverri podría estar horas hablando en torno a la proyección del Centro Cultural San José. Pensado, ideado, generado para que la Cultura tenga un lugar protagónico en los olavarrienses. Hoy, fuera de la gestión, pero tratando de volver a ocupar el sillón del Palacio San Martín, José Eseverri busca (con “lista vecinal” en sus propias palabras) llegar al triunfo de las elecciones del domingo.

Relajado, enfocado en las recorridas y en el diálogo con los vecinos, recorriendo los barrios y las casas de todos los puntos de Olavarría y las localidades, Eseverri se tomó un rato para dialogar, a solas, con Infoeme.

Comparó las gestiones de su Intendencia con la de Ezequiel Galli: “Dice que hizo 200 cuadras de pavimento, nosotros hemos hecho 500 cada 4 años. Radicamos 80 industrias en el Parque Industrial, ellos vendieron 3 lotes en el Parque Los Fresnos. Si de algo no se puede quejar Galli es de la cantidad de recursos que ha tenido para administrar. En términos reales es mucho más alto que los que tuvimos nosotros. Con menos plata hicimos muchísimo más. Y no es un problema como él lo entiende de transparencia y demás. El problema es la capacidad de gestión”.

Y, también, se diferenció de Federico Aguilera cuando aseguró que “el que piensa que a eso lo va a resolver con equipos se confunde. El Intendente es el que tiene que saber, el que tiene que conocer de finanzas, el que no tiene que hacer las macanas que a veces pasan. A mí me tocó gobernar en épocas de estabilidad económica y en épocas de inflación. Cuando tomás una decisión económica en épocas de inflación tiene consecuencias a lo largo de todo el presupuesto y pueden ser muy graves”.

¿Se puede surfear la crisis y hacer cosas? ¿En dónde está la clave? ¿En el Impuesto a la Piedra, el diálogo, los recursos, los ingresos?

Pasa primero por la capacidad del Intendente y los equipos de gobierno, por saber lo que hay que hacer. Si a vos te nombran en la municipalidad y nunca administraste recursos significativos, al otro día la podes chocar. Esta gestión municipal va a terminar con un déficit muy importante, pero con un déficit distinto al que nosotros dejamos. El que nosotros dejamos fue por obra pública, este va a ser un déficit de gasto corriente. El próximo Intendente va a tener que sentarse en la caja a negociar con los proveedores la deuda que se va a ir generando de acá al año que viene y esa negociación requiere inteligencia, conocimiento, saber qué priorizar y a su vez, tener que poner en marcha un plan de obras públicas distinto y muy activo para generar un movimiento económico.

¿Cree que el votante olavarriense está analizando las elecciones por separado?

Después de las PASO la gente se sacó un peso de encima, el de mandar el mensaje claro de que Macri no tenía que seguir siendo Presidente. En el plano local creo que está algo abierta la discusión, me parece que somos una fuerza que a pesar de su carácter vecinal -e ir en una boleta nacional sin los niveles de competitividad de las otras dos boletas-, estamos en la discusión de la sociedad pensando o viendo quiénes pueden ser los mejores gestores para Olavarría.

¿Piensa que se puede gobernar sin estar alineado a las fuerzas nacionales y provinciales?

Yo goberné siendo alineado al kirchnerismo y estando enfrentado con Cristina. Vos tenés que estar administrando muy mal la Municipalidad para necesitar de la Nación o la Provincia para hacer obra pública. A esta provincia Vidal la deja absolutamente quebrada. Si hoy hay una preocupación en la cabeza de Axel Kicillof son los números de la provincia de Buenos Aires y los números en particular del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que lo usaron no para fomentar la producción, sino para acomodarlo electoralmente de acuerdo a algunas necesidades que tuvo el gobierno. La Provincia no va a poder ayudar a los municipios, con que cumpla con lo que la ley dice con respecto a la coparticipación agradecidísimos, pero no va a haber un mango extra, por lo menos el primer año.

La idea de ciudad

José Eseverri asegura que quiere volver a ser Intendente. No como un deseo únicamente personal, sino movilizado por una decisión colectiva. En ese sentido habló del equipo de trabajo conformado y de lo que lo diferencia de los otros espacios y candidatos.

Para el candidato Olavarría necesita hoy “cosas básicas como resolver el hambre, la organización del sistema de salud, poner en marcha un plan de obra pública, un sistema de trabajo que genere trabajo a través de cooperativas que hay que reeditar”, entre otras.

Se mostró preocupado porque “van a quedar prácticamente mil personas sin trabajo en la obra de L´amali en el curso del primer semestre del año que viene, hay qué se va a hacer y esa gente hay que darle laburo, hay que mejorar el hábitat de cientos de vecinos que están viviendo muy mal” y agregó: “creo que hay que pintar menos cordones y trabajar más cerca de la gente”.

Además resaltó la experiencia de su espacio y la idea de ciudad como concepto filosófico: “¿En qué cambió en estos 4 años la gestión de la Municipalidad? ¿Hacia dónde estuvo orientada? No te queda un legado de la gestión de Ezequiel (Galli). Te quedan pequeñas cosas, las mesetas y no mucho más como símbolo de este gobierno”.

En este contexto de crisis que describe ¿Por qué quiere volver a ser Intendente?

Yo creo que Olavarría puede ser gobernada de otra manera. Estoy orgulloso de lo que hemos hecho hasta acá, de lo que nos puede resultar la elección y de lo que podemos hacer después de la elección. Dejamos conformado un equipo de mucha experiencia en gestión, con gente que se acercó a nosotros desde el ámbito privado, académico, demostrando que se podía hacer política con los brazos abiertos, incorporando gente de distintos sectores de la política, que de hecho votan a otras expresiones políticas nacionales y nos acompañan en lo local a nosotros. Además hemos renovado e incorporado un sector muy grande de jóvenes que entienden nuestra lógica de gobierno, que es básicamente tener un concepto de gobierno, una visión de la ciudad. Nosotros creemos que al Estado no se puede ir a improvisar. Cuando vos improvisas, es la plata de los impuestos de los vecinos la que se va en la improvisación.

Si tuviera que diferenciarse de los otros candidatos ¿Cómo se define y cómo define a su espacio?

Nos diferenciamos de Federico (Aguilera) fundamentalmente porque Federico no tiene ningún tipo de experiencia más que 6 años como concejal y alguien que estuvo 6 años como concejal y no se da cuenta de que 1 punto en el Impuesto a la Piedra no resuelve los problemas de Olavarría… la verdad que como mínimo es engañar a la gente.

Con el kirchnerismo claramente tengo muchas menos diferencias desde el punto de vista ideológico, muchos kirchneristas nos votan a nosotros. Pero con Ezequiel (Galli) tenemos diferencias conceptuales. Yo no hubiera abandonado la política cultural como la abandonó Ezequiel durante casi dos años y medio, no hubiera abandonado la salud pública como está abandonada, no tendría esta ejecución presupuestaria que no te deja prácticamente recursos municipales para generar obra pública. Nosotros salíamos a buscar las inversiones, no esperábamos cruzados de brazos esperando que alguien viniera, claramente no vino nadie en 4 años a Olavarría a instalarse, es más, se fueron.

¿Qué se hizo para usted en estos 4 años?

En 4 años no dejaron nada. Si hoy preguntas ¿Qué es Olavarría? te dirán el Indio, el quilombo del Indio como última referencia. Olavarría era atractiva para las inversiones, culturalmente teníamos una actividad impresionante, construíamos los edificios para que se desarrollen ese tipo de actividades, teníamos el Museo de Ciencias para los pibes, el Centro Cultural como símbolo del desarrollo cultural, instalamos el Museo Emiliozzi, que es un homenaje a la historia de los olavarrienses. Cuando inauguramos los últimos tres museos en las localidades estábamos rescatando la historia cada localidad. ¿Por qué Hinojo y el museo del tren? Hinojo pudo ser la cabecera del tren de la provincia de Buenos Aires pero cuando hubo un cambio de estrategia en la política ferroviaria cambió de destino. Vos tenés que saber la historia, acá hay mucho pibe que quiere gobernar la ciudad y no conoce ni la propia historia, se piensan que son fundacionales. Cuando Ezequiel dice que no se hizo ninguna obra en el Hospital de Olavarría yo no sé si nunca entró por la guardia o no sé por dónde entra al Hospital, es la obra más importante de los últimos 25 años.

¿Cuál es el símbolo de la gestión Galli? ¿Las luces LED en el Parque, las mesetas y la pintura en las rotondas? Cuando ves los indicadores, es una gestión absolutamente pobre.

¿Su idea de ciudad se orienta al desarrollo y la investigación?

Si. Si Olavarría no se dirige hacia ese lugar, tenemos el destino de ser una ciudad con 45% o 50% de pobres. En la charla de Lavagna hago un relato que es real: los teléfonos que todos tenemos, de los 700 dólares que cuestan, 3 dólares son materia prima. 100 dólares es el costo de la comercialización, del embalaje, marketing, etc. El resto, es conocimiento. Si pensamos que nos va a salvar una cosecha como país, estamos absolutamente locos. Si pensamos que nos va a salvar una cantera, estamos totalmente locos. Hoy lo que le da laburo a la gente es el conocimiento. Si creen que lo van a arreglar, como lo planteó Federico, con una planta hormigonera, es no entender lo que pasa. Y no quiero caer en la frase fácil del reparto de garrafas, pero eso no es pensar una ciudad. Eso es ayudar a gente que la pasa mal, pero no es solucionar los problemas de la ciudad.

En el nombre del padre

En estos días su papá hubiera cumplido 90 años, lo nombraste como referente durante la campaña. ¿Qué lugar ocupa en estos momentos?

Ocupa un lugar importante en el plano de mi formación política. En lo que hizo él como Intendente, en lo que me dio como persona, pero también en la infinidad de discusiones y en lo distinto que somos uno y otro. Pude discutir mucho con mi viejo de política, de gestión, etc. De esas discusiones aprendí muchísimo. Creo que me dio esa oportunidad de no trabajar nunca con él, lo cual me dio la distancia suficiente como para tener una independencia de criterio personal y política como para forjarme mi propia vida y a su vez tener una independencia importante y una enseñanza de gestión que sin dudas alguien que estuvo tanto tiempo en la gestión pública, te deja.

¿En algún momento esa figura fue un peso para su propia conformación política?

No, jamás. Me dio una enorme libertad. Yo asumí como senador y a los 3, 4 meses rompimos el bloque del radicalismo y armamos un bloque independiente con un par de senadores. Yo le comuniqué la decisión después de haberlo hecho. Habíamos tenido un enfrentamiento con el bloque por una ley y rompimos el bloque, nos enfrentamos a la conducción de ese momento del radicalismo provincial, empezamos conformar un espacio propio con Gustavo Posse, y a mi viejo le comuniqué lo que estábamos haciendo después de haber tomado la decisión. Y en eso tuve mucha independencia política.

¿En ese momento hacia el afuera lo veían como el hijo de…?

Y por supuesto. Siempre sos el hijo de… y obviamente tenés tus propias responsabilidades y vas construyendo tu propio perfil, tus propias ideas, tu propio espacio, tu propia demostración de capacidad. Ser el hijo de… y nada más, es muy pobre. Obviamente te lleva un tiempo hasta que te conocen, hasta que ven tu personalidad. En el caso mío como tenía un trayecto legislativo, tenía la responsabilidad sí de ser un tipo dedicado al laburo, de ganarme mi propio lugar en la legislatura. Pase a ser parte de un bloque de 5 legisladores en un momento de soledad cuando el peronismo estaba enfrentado al kirchenerismo. Éramos los únicos 5 legisladores que tenía Felipe (Sola) en la legislatura y eso teníamos que reemplazarlo con laburo, yo era el miembro informante, todos los jueves tenía que fundamentar y defender los proyectos del Gobernador. Y eso lo hacés con estudio, poniéndole el cuerpo y el tiempo a esas cosas.

¿Crees que el click se hizo cuando fue Intendente?

En lo local seguro. Cuando sos Intendente la responsabilidad pasa a ser tuyo. Se lo dije a Ezequiel (Galli) cuando asumió: Algún día vas a estar vos solo en el sillón. Olvidate de esto de los equipos, los entornos y esas cosas. El que toma las decisiones sos vos, el que firma los decretos sos vos, el que te aseguras el financiamiento de la Municipalidad sos vos.