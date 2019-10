La decana de la Facultad de Salud de la Universidad de Sinu (Cartagena, Colombia), Dra. Gloria Pérez, se encuentra en Olavarría en el marco de una visita de intercambio con la Facultad de Ciencias de la Salud de la Unicen.

Junto al decano de la casa de estudios con sede en nuestra ciudad, Héctor Trebucq, brindó este viernes una conferencia de prensa en la que elogió la posibilidad del intercambio académico entre ambas instituciones y valoró el sistema de salud pública de Olavarría al que calificó como “un Hospital de aplaudir”.

En primer lugar, Héctor Trebucq expresó: “Ha sido muy grato contar en estos días con la decana de la Facultad de Salud de la Universidad de Sinu, la Dra. Gloria Pérez, quien ha estado compartiendo actividades académicas, de investigación y sociales. Para nosotros seguir creciendo en cuestiones de intercambio dentro del contexto del Programa Latinoamericano, el Programa PILA que se hace entre Argentina, México y Colombia y encontrar puntos comunes para seguir fortaleciendo este intercambio. Hemos hablados de diseños curriculares y de simulación clínica” dijo.

Por su parte, la Dra. Gloria Pérez sostuvo: “Llevo cuatro días maravillosos de aprendizaje. Me llevo una excelente sensación, me sentí en casa. Es satisfactorio mirar y encontrar personal que se preocupa por sus estudiantes. La unión que muestra esta universidad con el contexto, con el Hospital es un ejemplo para nosotros. No esperaba un hospital tan organizado, tan fuerte y al servicio de la educación. Y todo su personal” destacó.

Respecto a las fortalezas locales subrayó “el manejo de atención primaria que tienen desde la Universidad y con su sistema municipal es una fortaleza increíble” mientras que como puntos fuertes de la Universidad de Sinu priorizó su “hospital simulado porque los estudiantes sienten que están en un Hospital y van incorporando la conducta y el manejo que deben tener con un paciente”.

“Aplaudo el manejo de la salud pública que tienen en Olavarría. La conjunción entre la Universidad y la Municipalidad y el Hospital. Tienen un monstruo de Hospital. Tienen un Hospital de aplaudir, todo lo que se pediría en medicina para un Hospital. En Colombia no se llega tan así, no es tan gratuita la atención en salud. Hay un programa que permite a los menos favorecidos que se acerquen más pero se tienen que carnetizar, tienen montos que hay que pagar y es diferente” remarcó.