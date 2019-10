Concejo Deliberante Estudiantil: Los jóvenes, las jóvenes y la política

Este miércoles se llevó a cabo la primera sesión del Concejo Deliberante Estudiantil, con el detalle de que este año son 40 los y las estudiantes que conformaran el cuerpo deliberativo.

En este marco – y tras realizarse la jura – el nuevo presidente del cuerpo y la nueva secretaria dialogaron con los medios presentes.

Dino D’Amico, estudiante de la Escuela Técnica Nº 2, explicó que “a mí me interesa bastante la política desde chiquito, tengo familiares políticos como mi papá Bruno D’Amico que es sindicalista de AOMA, y fui desarrollando conocimiento. Se me dio por ir a La Máxima más que nada para representar a los estudiantes, que está bueno que nos den espacios para desarrollarnos”.

En el mismo sentido, Antonella Garro, de la Escuela Secundaria Nº 20, indicó que en su caso “no milito en ningún partido, pero ya incursioné en la política en el Parlamento del Mercosur, donde terminé como Parlamentaria en la etapa nacional. Me gustaría militar, pero por temas escolares no puedo” y destacó que “a mí me gustaría participar como Concejal, por más que esté como Secretaria, por el hecho de que me gusta dar mi opinión y recibir la de los demás acerca de mis proyectos y lo que quiero lograr a futuro”.

Tanto el presidente como la secretaria fueron elegidos días atrás por el cuerpo deliberativo. Sobre la experiencia, Dino señaló “la profesora de Política que tenemos en quinto año nos llevó al zoom de La Máxima y nos fuimos conociendo entre todos los concejales. Me postulé para la elección y salimos electos con Antonella elegidos por los compañeros. Hubo un periodo de conocimiento previo, y después elegimos”.

Uno de los puntos destacados de la jornada se vio no solo en la amplia participación de estudiantes, sino también en la gran cantidad de mujeres que van a cumplir el rol de concejales. Sobre esto también fueron consultados, a lo que Antonella comentó que “me parece muy bien que hoy en día aquellas mujeres estén presentes en el Concejo estudiantil, que puedan dar sus proyectos y puedan dar presencia en sí de lo que estamos haciendo y de lo que vamos a lograr a partir de esto”. Dino, por su parte, celebró que “haya una equidad y que se puedan desarrollar pensamientos libres de opiniones, sin ningún problema en el género”.

Cada uno en su rol presentará una serie de proyectos a lo largo de las sesiones, los cuales serán debatidos de la misma manera que ocurre en el Honorable Concejo Deliberante. Sobre ello, el nuevo presidente hizo hincapié en que “desde la Escuela Técnica estamos pensando dos proyectos: uno para construir un puente para la parada del colectivo, para que los estudiantes eviten el tránsito, y otro proyecto en discusión es el de digitalizar las aulas, ya que en Industrial tenemos la Tecnicatura de Informática, y estamos dispuestos a desarrollar una aplicación para subir contenido, charlas de debate. Eso lo tenemos que ver, si presentamos uno o los dos”.

Mientras, la flamante secretaria del cuerpo deliberativo precisó que desde la Escuela Secundaria Nº 20 “se estarán presentando proyectos para los parques, la iluminación, seguridad vial y la maternidad en las escuelas. En mi escuela y en las demás me gustaría tener un salón de maternidad, que cada escuela tenga su edificio propio y poder llevar seguridad a las calles y plazas que hay en las escuelas”.

Los y las jóvenes se involucran diariamente en la política, y ocupan espacios como el del Concejo Deliberante Estudiantil para hacerse notar. Dino, en este sentido, dijo que “en este momento la política se está desarrollando bastante bien, como verán hay muchos estudiantes participando, como así también muchos que quedaron afuera. Es muy positivo como se va desarrollando la política en los y las jóvenes” y agregó que en un futuro “me veo en la política, ya en este momento estoy postulado para presidente del centro de estudiantes, ya me voy inculcando en la política, y me gusta”.

Antonella coincidió con el contexto de “politización” del estudiantado, y comentó que a futuro también se ve “adentro de la política, en si mi futuro es ser abogada. También estoy armando una lista de centro de estudiantes, y también quiero postularme para presidenta”.

Para finalizar, y ya con vistas a futuro, ambos coincidieron en que les gustaría que en el Concejo “no se voten muchos proyectos, sino los necesarios para que se puedan llevar a cabo. Así lo hagamos nosotros o la Municipalidad, poder hacerlos”.