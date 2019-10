Expo 2019: la última jornada trajo la inauguración y los discursos políticos

Este lunes se concretó la inauguración oficial de la exposición comercial, industrial, ganadera y de servicios. Con presencia del Intendente se concretaron los tradicionales discursos que le dieron marco al último día del evento. Se habló de la situación actual, la crisis, no repetir “los errores del pasado” y de “trabajar todos juntos”

Este lunes a las 15:30 se realizó la inauguración oficial de la Expo Olavarría 2019. Los oradores de la jornada fueron el intendente Ezequiel Galli, el presidente de la Sociedad Rural Sebastián Matrella, presidente de la Cámara Empresaria Mario Antista y el protesorero de Carbap Federico Petreigne.

Estuvieron presentes funcionarios municipales, representantes de las instituciones organizadoras, concejales, entidades locales y público en general que se acercó a participar de la exposición comercial, industrial, ganadera y de servicios.

Mario Antista, presidente de la Cámara Empresaria Olavarría abrió la ronda de discursos y señaló que “es un honor estar aquí esta tarde, porque hubo mucha gente trabajando en silencio y haciendo todo lo posible para concretar esto”.

Agradeció a las comisiones que trabajaron para que “esta fiesta pueda realizarse de forma ininterrumpida” y destacó “al Municipio por el apoyo brindado para poder concretar este evento en un año particularmente difícil para todos los sectores productivos”.

También resaltó la labor de los expositores “por apostar y no claudicar” ante una nueva edición del evento.

Luego fue el turno de Sebastián Matrella, presidente de la Sociedad Rural Olavarría quien comenzó su discurso haciendo referencia a la situación actual: “una nueva crisis nos está golpeando, otra de tantas que hemos pasado”. En este contexto, recordó al ex presidente Raúl Alfonsín con la frase: “Con la democracia se come, se cura y se educa” y señaló que “después de tanto tiempo que ha pasado, nos damos cuenta que eso no ha sucedido. Esa es la gran deuda que tiene la democracia con el pueblo argentino”.

Además indicó que “la pobreza estructural siempre rondó el 30 por ciento, está visto que estamos equivocando el camino. Basta de improvisación, tenemos que ser creíbles ante el mundo con una Justicia independiente ante los gobiernos de turno y para la cual no haya dos tipos de ciudadanos, los de a pie como nosotros y los del poder y sus amigos”.

Habló de la educación como “generador del cambio” y que “el sector agropecuario es uno de los motores de nuestra economía. Los últimos cuatro años fueron muy buenos para la exportación, se multiplicaron mercados para nuestras carnes”, señaló.

Afirmó que “no queremos que se repitan los errores del pasado”. Asimismo manifestó que “la Sociedad Rural de Olavarría está abierta al diálogo, porque de esa forma se solucionan los problemas y es permanente con el Municipio, con quienes pudimos debatir y proyectar sobre caminos, plagas y seguridad”.

“Queremos que esta Expo siga creciendo y que se pueda mostrar el potencial olavarriense, que tanto ha crecido en el último tiempo”, concluyó.

Federico Petreigne, integrante de CARBAP felicitó a los organizadores y manifestó que “esto es una fiesta y la tenemos que disfrutar, trabajando todos juntos. Tenemos que defender lo que hemos heredado de nuestros abuelos”.

Por último el intendente Ezequiel Galli remarcó que “es un placer estar en esta cita -podemos decir obligada- que para nosotros es un motivo de orgullo”.

“Las instituciones, el campo, el comercio están mostrando lo que hacen y lo que queda demostrado es lo que podemos lograr cuando estamos juntos. Sabemos el empuje, la fuerza y el tesón que tiene cada uno de los sectores productivos de Olavarría, que nos demuestran día a día que Olavarría tiene mucho talento".

"El saber y el conocimiento son mucho más importantes que el producto. Este talento lo podemos desarrollar si trabajamos en equipo y no sirve de nada si no tenemos libertad”, indicó.

Dijo además que “queremos salir trabajando. En este proceso nos tenemos que poner a trabajar todos juntos. Nuestro rol es escuchar y tomar decisiones concretas: ejemplos son el mejoramiento de los caminos rurales, la reducción de la tasa de seguridad e higiene. Escuchamos y nos pusimos a trabajar”.

“Olavarría tiene gente trabajadora, de buena madera y tenemos que seguir por este camino, para que Olavarría siga creciendo año a año. Quiero felicitar a la Cámara Empresaria y la Sociedad Rural por esta muestra de talento y colaboración”.

Luego de los discursos, se realizó un desfile de agrupaciones gauchas y la cuarta y última jornada del tradicional evento cerrará a partir de las 18 con la presentación de distintos espectáculos musicales.