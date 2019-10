Encuentro Ovni: “Olavarría es epicentro de avistamientos”

Por segundo año consecutivo, Olavarría es sede de un Evento Federal de investigadores del fenómeno O.V.N.I.

La actividad se lleva a cabo este sábado en el Salón Rivadavia ante un buen marco de público y es organizada por el Centro Investigación Ovni de Olavarría (CIO).

En diálogo con Infoeme, Claudio Bonino, uno de los integrantes de la entidad local contó que en el evento se escucharon diferentes experiencias: “Mariano Lara habló de temas locales como mutilaciones de animales, avistamientos, círculos en la cosecha. Daniel Fernández cuenta una experiencia vivida por el padre en un caso de abducciones y yo voy a hablar de culturas antiguas sobre un sector de México donde estuve haciendo investigaciones y luego estaré en Perú y Bolivia” dijo.

Además consideró que lentamente la gente va perdiendo el miedo de hablar de este tipo de situaciones: “Vengo de una época en la que la gente no se animaba a hablar del tema. Hoy cada vez la gente se anima más a hablar de Ovnis o de objetos extraños no necesariamente extraterrestres sino que pueden ser también experimentos del gobierno que no dan a conocer. La idea es que saber qué es lo que está pasando” dijo.

Olavarría y la zona - Azul, Rauch, La Madrid, Bolívar- son epicentros de avistamientos

“Mi papá tuvo un avistamiento de cinco ovnis en la década del 70 y de ahí me viene el entusiasmo. Hay mucha gente que no se anima a contar por el miedo al qué dirán o si lo van a tomar por loco. Pero hablando con la gente sabés que muchos tuvieron avistamientos o sufrieron alguna especie de abducción o gente que trabaja en la zona rural y vio luces, círculos en la cosecha, animales mutilados” expresó.