Reiteraron el pedido de “libre circulación” del peaje para vecinos de Colonia Nievas

Este jueves, el Honorable Concejo Deliberante sesiona en la localidad de Colonia Nievas, con la mayoría de los proyectos abocados a la situación de los vecinos del lugar.

En ese sentido, se presentó nuevamente un pedido de “libre circulación”, para que no les cobren el peaje cuando tengan que circular hacia Olavarría, el cual fue aprobado por unanimidad.

Gabriela Delía, propulsora del proyecto, señaló que se debe “garantizar el derecho de libre circulación”, al igual que el “mantenimiento de caminos internos”.

La concejal de Radicales Convergentes también repasó los proyectos presentados durante los últimos cuatro años y detalló que llevan “cuatro pedidos entre libre circulación, de tarifas especiales e incluso repudios a subas en las tarifas que se cobran en el lugar”.

Dentro del proyecto también se nota la insistencia, ya que dice “Solicitan nuevamente al Intendente…”. En la misma línea, el edil del Frente Renovador, Emilio Vitale, indicó que hay que “reiterar que se debe romper una frontera y trasladarla al límite del Partido. Es importante para que sea un partido integrado y unido” y también pidió mejoras en el camino rural para “disfrutar el entorno y poder circular mejor”.

Por su parte, Juan Sánchez del interbloque Frente de Todos hizo hincapié en que los “gobiernos liberales toman las decisiones que toman sin mirar a la gente y tocando el bolsillo” y agregó “el peaje es una traba, me acaban de cobrar 80 pesos, y a la vuelta me cobrarán lo mismo. Hace cuatro años pagué 8 pesos para pasar”. El discurso culminó con la idea de que “en términos números no es tanto, solo le agregaron un 0 - lo cual desató las risas de los presentes -. Nos sale un 1000% más venir a Colonia Nievas”.

Por el bloque Cambiemos, el encargado de tomar la palabra fue Eduardo Gregorini, quien admitió que “la obra de la autopista fue magnífica, pero cometieron un error con el peaje” y señaló que el costo del peaje para el viajante “es razonable”, pero no así para los vecinos. Pidió también agregar un artículo que pida que se realicen las gestiones nacionales para el corrimiento.

El último en hablar fue Einar Iguerategui del bloque eseverrista, y concluyó en que “este pedido no debe tener color político, y las empresas concesionarias deben acatar a lo que diga el Estado”.