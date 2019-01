Michetti: “me gustaría seguir acompañando a Mauricio”

La vicepresidenta Gabriela Michetti dio declaraciones en torno a la gran protagonista de este 2019, las elecciones presidenciales. No ocultó su deseo de repetir fórmula con Mauricio Macri y señaló que le “gustaría seguir acompañando” al actual mandatario nacional.

Para Michetti, Cambiemos tiene "posibilidades" con vistas a las elecciones y agregó: "Creamos la expectativa de hacer mucho y mejor, y en eso estamos. Hicimos seis semestres buenos y después nos pasó lo de la economía. Pero creo que la gente que está a favor del laburo, del esfuerzo y del mérito nos apoya todavía".

Sobre su gestión como vicepresidenta, destacó algunos objetivos alcanzados, como un proyecto para fomentar el trabajo de los artesanos del norte "que hacen cosas maravillosas", dijo-, un relevamiento con el Indec sobre discapacidad, y su trabajo como presidenta del Senado.

"Ese es un trabajo que nos toca a los vicepresidentes medio de rebote, me encanta lo que hago ahora pero no me interesa volver a ser legisladora. Ni loca. Eso sí, en el Senado hice muchas cosas, arreglamos el edificio. Y eché a 3.500 tipos de los 7.000 que había, ¿A vos te parece, cien personas para cada senador? Era una barbaridad, por algo nadie se quejó", comentó en una entrevista.