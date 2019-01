Olavarriense en un programa de El Trece: “En Olavarría no quieren que proyectes, la gente de pueblo es así”

Lucía Stefanin, es olavarriense y participa de “Corte y Confección”, un reality sobre diseño de indumentaria emitido por El Trece. En una nota, la competidora de 20 años destrozó a la ciudad que la vio nacer.

“Soy la peor de todos los participantes. La que menos edad tiene, vengo de Olavarría, que es un pueblo”, comenzó diciéndole a Matilda Blanco, Jefa de taller del ciclo.

Minutos después, y en medio de una gran angustia, narró que su familia “no me apoya. No estoy acostumbrada a esto, de acá me voy al hotel y estoy sola. Antes de ayer me agarró una crisis, no sé cómo hoy estoy acá”.

Pero eso no fue todo lo que manifestó la competidora con respecto a la “ciudad del cemento” y la relación que mantiene con su vínculo personal: “Hablo con mi familia pero no es tan buena la comunicación. La verdad que allá casi nadie me apoya”.

En Olavarría “ hubieran querido que yo esté allá limpiando , a la gente del pueblo le gusta que vos estés ahí, no proyectes, que no seas más”, remató Lucía aunque añadió: “Lamento si alguien se ofende”.