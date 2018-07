El Mundial, las encuestas y los que largan

Alexis Grierson

El mundo político siempre dice lo mismo. Después del Mundial de Fútbol arranca la carrera para el 2019. Bueno, llegó el día: Francia y Croacia se disputarán la Copa del Mundo, y la política, con dudas y certezas, comienza a organizarse. Algunos, incluso, van a esperar un poco más. Pero lo que era un murmullo, comienza a hacer mucho ruido.

El show de las encuestas es un clásico: los teléfonos fijos de la ciudad sonaron bastante en Olavarría. Son sondeos, miradas, pequeñas porciones de la realidad en torno a lo que los ciudadanos observan sobre la política. La cuestión es que sonaron bastante.

Dentro de la política hubo un nombre que generó, como mínimo, atención: se trata de Carlos Orifici, actual presidente del club Racing y titular de la Unión Industrial de Olavarría. Aparece con un sondeo de imagen, para ver qué le parece a los vecinos. De todos modos, el arco político lo tomó como una “distracción” e incluso dentro del mismo Cambiemos hubo tranquilidad en torno al destino del dirigente. Si es en la política, ¿será en el oficialismo? Se deslizó la teoría casi como una posibilidad.

Los otros nombres son, como mínimo, curiosos: no está José Eseverri, tampoco Eduardo Rodríguez, y tampoco Federico Aguilera, nombres que aparecen como “referencia” local y con anclaje provincial/nacional. Sí aparecen Margarita Arregui (ex funcionaria y actual concejal eseverrista), César Valicenti (tras dos mandatos como diputado provincial) y Ezequiel Galli, actual intendente. Incluso, estos tres últimos fueron consultados como intención de voto. La historia es distinta.

De todos modos, y a pesar de que esta encuesta “viral” sacudió la política olavarriense, sí hubo otros sondeos que arrojaron un poco más de claridad en torno a la mirada de los dirigentes locales: Ezequiel Galli, tras una caída (arrastrada por Macri que sigue en caída libre y María Eugenia Vidal, que logró frenar dicha caída) logró no solo mantenerse, sino que además se recuperó y sigue siendo el político con mayor imagen positiva e intención de voto de varias encuestas, propias y de la oposición.

Lo curioso, es que con su silencio público el ex intendente José Eseverri está en el segundo lugar. Caso paradigmático: le pasa lo mismo que a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Si hablan, pierden imagen, si se mantienen al margen, crece. Tras ellos, viene un largo pelotón que tiene al concejal Federico Aguilera, la ex diputada massista Liliana Schwindt, entre otros.

Todo se refleja en los climas: el oficialismo tuvo un encuentro de la Séptima Sección en la ciudad. ¿Se habló de elecciones? Poco, casi nada. Hay tranquilidad y mucha. Ni siquiera se piensa en candidatos, nombres. Ezequiel Galli parece ir hacia cumplir con su deseo: intentar ser reelegido como intendente de Olavarría cuatro años más.

Al peronismo los une dos factores: el espanto (por la situación social y económica) y la necesidad de no llevar a más de un candidato a las elecciones de octubre de 2019. Quizás las PASO sean fundamentales, pero habrá una actriz que se llevará todas las miradas: Cristina Fernández de Kirchner. Su imagen e intención de voto, hoy, supera por lejos a muchos dirigentes peronistas. ¿Cuánto peso tendrá en un acuerdo? Muchos dicen que con Cristina no van “ni locos”, pero los números hablan…y en la mesa de negociación, todo eso vale.

Y a nivel local, nombres sobran: José Eseverri, Federico Aguilera, ¿Eduardo Rodríguez?, ver las intenciones de otros dirigentes como José González Hueso, entre otros. Ni que hablar en el massismo con Liliana Schwindt a la cabeza.

Pero estamos hablando de números, de tendencias. Otro número es el que arrojará Croacia – Francia. Ese será concreto. Para la política, es empezar a soltar el embrague luego de poner primera. Se viene una nueva etapa.