Mientras se desarrollaba la inauguración de la delegación de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en la ciudad de Azul, una conferencia de prensa en la que participaron el intendente Ezequiel Galli y su par azuleño, Hernán Bertellys, despertó una consulta periodística en torno a la causa de aportantes denominados “truchos” en la campaña del año pasado y también en 2015 donde se mencionaron listados tanto de olavarrienses como de vecinos de la vecina ciudad.

En este sentido, Galli explicó que “después de cada elección, los partidos políticos y frentes electorales presentan toda la documentación en la Justicia, como corresponde” y que en su caso “se presentó toda la documentación”.

“Tenemos auditorías permanentes que se van a seguir realizando” y dejó en claro que “no desconocemos que hay vacíos legales en la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos”. Al mismo tiempo, destacó que “se está enviando un proyecto de Ley para bancarizar estos fondos. Me parece que es una buena forma de transparentar y que no haya dudas. El resto lo tendrá que determinar la Justicia”.

Otra de las consultas es si hubo denuncias en torno a olavarrienses que manifestaron no haber aportado fondos y aparecieron en los listados de aportantes. Galli admitió que “nosotros tenemos en la lista de aportantes casi todos candidatos. Después, lo tendrá que determinar la Justicia. El hecho de que sea trucho o no, no lo tiene que decir ni un medio, ni un intendente ni un opositor. Lo tiene que determinar la Justicia, siempre confiamos en ella y lo vamos a seguir haciendo”.

“Tenemos conocimiento del tema. No creo que será algo que perjudique a Bullrich ni a Ocaña, ni a la gobernadora. Hay un montón de causas por este tema anteriores y la Justicia siempre investiga y tiene un resultado. Hay que esperar a eso”.

El jefe comunal Bertellys, al cierre de este tema, señaló que también está al tanto de la situación, pero que los vecinos “no me han consultado. Me parece que es lo correcto (denunciar los hechos). Es el camino de la Justicia como decía el intendente. Hay que esperar, los tiempos de la Justicia y darle a cada espacio su responsabilidad” finalizaron.