“Hemos consolidado un fuerte sector opositor en la Provincia”

Con el año prácticamente finalizado, comenzaron los balances y las expectativas para lo que viene. Con una particularidad: se desarrollarán las elecciones nacionales. En ese combo, quien dialogó con Infoeme fue el diputado provincial por Unidad Ciudadana César Valicenti.

En primera instancia, señaló que su bloque “se consolidó con 22 legisladores que creció claramente después de lo que fue la derrota de 2015 y pasando por las Legislativas de 2017. Creció muchísimo, eso nos permitió ser una oposición mucho más contundente dentro de la Cámara de Diputados”.

De todos modos “la Legislatura Provincial para la Gobernadora ha sido un ámbito para legitimar o intentar legitimar el ajuste en el Estado en constante proceso de endeudamiento. Y no mucho más que eso”. En esta misma sintonía, “la Cámara de Diputados perdió la dinámica política que tenía con gestiones anteriores donde funcionaban las comisiones con discusión, había propuestas o iniciativas legislativas que surgían desde el ámbito de la Cámara y no necesariamente desde el Ejecutivo de la Provincia”.

En ese contexto, “lo que intentan hacer desde la Legislatura es un lugar donde la única función que se busca es que se avalen estos procesos de ajustes y endeudamientos”.

Además de consolidarse como fuerza política para evitar esta nueva dinámica, Valicenti resaltó que buscan “ir consolidandonos para convertirnos en una alternativa real en la provincia de Buenos Aires, desde Unidad Ciudadana”.

Desde el rol de Valicenti, “estoy trabajando con un Proyecto de Ley que tiene que ver con el financiamiento a los clubes de barrio con un criterio de inclusión social y de permanencia en las instituciones deportivas de los sectores más vulnerables”.

“Es un proyecto que hace mucho tiempo he presentado y lo vengo trabajando con el apoyo de varios actores deportivos e institucionales de la provincia de Buenos Aires pero lamentablemente el oficialismo de la Cámara de Diputados no le da tratamiento”.

A su vez, en este ámbito recibieron a “a los trabajadores de Fanazul, a los trabajadores del sistema de salud de la provincia de Buenos Aires por los Hospitales provinciales que no funcionan, muchísimas reuniones con gremios docentes por la cantidad de problemas de infraestructura escolar que existen a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires. Constantemente en la Cámara estamos recibiendo a los sectores golpeados por este modelo que se ejecuta en el país y que en la provincia de Buenos Aires ejecuta María Eugenia Vidal”.

Uno de los temas del año fue la intención de declarar la Emergencia Pyme en la Provincia: “la presenté en una oportunidad como autor y en otra oportunidad como co-autor con otros espacios opositores y lamentablemente no he contado con el apoyo del oficialismo”.

“Las pymes en la provincia de Buenos Aires son las que generan el 70 por ciento del trabajo privado. Me he cansado de decirlo. Hicimos un proyecto para contemplar la realidad de las pymes, lo presentamos y lamentablemente no ha podido tener un proceso que lo lleve a discutir en el recinto” agregó el legislador local.

Para finalizar, Valicenti indicó que “hemos consolidado un fuerte sector opositor en la provincia, hemos denunciado este modelo económico y político que viene a recortar todos los días algún derecho en la provincia y el año que viene seguramente nos tocará generar propuestas concretas de cara a disputar el Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires y en eso seguramente vamos a estar abocados desde los primeros días de 2019”.