“Plenas”: militar luchas, deseos y derechos (con mucho brillo)

Plenas es un espectáculo encabezado por La Chicho Térez y Madame Lu con un elenco de artistas compuesto por Je Paz, Rober Massaro y Elvira y Globita, dos personajes clown del Circo Chamula.

“La idea del espectáculo es darle lugar en el escenario a los géneros disidentes, a las travestis a los gays, a la disidencia en general. Entendiendo por disidencia todas las cuerpas y las identidades que no cumplen con la heteronorma esperada”, dijo La Chicho Térez en diálogo con Infoeme.

Los artistas que conforman "Plenas" idearon una propuesta para toda la familia. “Apostamos a que vayan niñes también porque está bueno que vean como es la vida de una travesti, cómo es la vida de un transformista que es también lo que mostramos en el espectáculo, más allá del baile, la música, el show”, contó La Chicho.

¿Cómo es esa vida? La Chicho habló de momentos. Algunos que reflejan una mirada que intentan romper. Bichos raros, extraños, que no encajan en la sociedad establecida. “Y en realidad si encajamos, somos parte de la misma sociedad”, afirmó La Chicho.

Otros momentos se componen de la lucha por visibilizar esa mirada dentro del espectáculo. Decir para exponer, en el espacio del escenario donde se mira pero también se escucha, se siente, se percibe. En definitiva, el arte como forma de militar el deseo.

Hacer un espectáculo es una forma de decir, de militar nuestras luchas, nuestros deseos, nuestros derechos.

La Chicho contó que “Plenas” no es un show “tradicional” de transformismo y travestismo: “No es un show como por ahí la sociedad espera ver a la travesti que hace una imitación o el transformista que se ríe de la voz gruesa de un hombre y después sale imitando a Moria y a Susana. Nosotras no hacemos eso, lo respetamos por supuesto. Nosotros le ponemos un plus más social, más de lo que nos pasa, que tiene que ver con el mensaje que queremos dar”.

Por otra parte, el espectáculo está en constante transformación. “Hay muchas cosas que nos tocan de lleno, donde nos ponemos más sensibles y más vulnerables y el escenario es nuestra forma de hacernos más fuertes. Es una casa más”, afirmó.

La dupla artística Madame Lu – Chicho Térez surgió a principios de este año cuando se “autoconvocaron” para formar parte de la comparsa Daii Yará. Allí descubrieron la química que tenían en el escenario y comenzó la proyección de Plenas.

“Estaba pensando para marzo un espectáculo de La Chicho, donde Madame Lu iba a estar como artista invitada. Después de los corsos empezamos a ver que la dupla funcionaba un montón y dijimos “amiga, hagamos el espectáculo juntas y que se llame Plenas", recordó La Chicho.

¿Por qué Plenas?

“Nos gusta joder con eso de ‘estamos plenas’ o ‘nos sentimos plenas’ aunque a veces lo decimos cuando por ahí no estamos muy bien. Respondes eso y en realidad estamos escondiendo un montón de cosas”, explicó.

Y ahí surge nuevamente la imperiosa necesidad de querer decir, querer mostrar, querer trabajar. “Nosotras queremos trabajar de esto, del arte”.

El camino no está cubierto de brillos, tules y glamour. “Por momentos se hace cuesta arriba. Somos artistas, nos mostramos en el escenario pero abajo a una también le pasan muchas cosas. Lleva mucho laburo el elaborar un mensaje que se claro, que se entienda y que sea apto para todo público”.

A la elaboración de un espectáculo de transformismo y travestismo que fusiona varios lenguajes artísticos hay que sumarle la mirada de Olavarría. “Somos muy diversos en la ciudad y nosotros tratamos de que esa diversidad siga vigente, que no se opaque, que no se censure”, concluyó La Chicho.

La primera función de "Plenas" se concretó en Chamula. Este domingo 30 de diciembre se realizará la segunda función, esta vez en Yapay (Coronel Suarez 1935). A partir de las 20 horas seis artistas subirán a escena bajo la dirección y producción de La Chicho Térez.