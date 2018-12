Cambios en la Comisaría Primera: Martín Zapata reemplazó a De Marco

Este lunes se concretó el cambio de autoridades en la Comisaría Primera de Olavarría: el subcomisario Martín Zapata asumió en lugar del comisario Gustavo De Marco, quien pasará a cumplir funciones en la Jefatura Distrital.

El acto tuvo fue encabezado por el Jefe Distrital Carlos Roldán. En declaraciones a los medios indicó: “es un día emotivo para mi amigo De Marco que me acompañó en esta dura tarea de la prevención en la ciudad de Olavarría. No lo puse a cargo pero desde que asumí fue un placer trabajar con él, estuvo a la altura de las circunstancias” sostuvo.

“Hemos tenido una charla con respecto a los problemas familiares que venía afrontando. Hay que estar con el 100% de las pilas para estar acá y él me dijo que no estaba en condiciones de seguir. Haciendo un análisis del personal que me acompaña decidí ofrecerle el cargo al subcomisario Martín Zapata quien se venía desempeñando en la parte judicial del Distrito” agregó.

Sé que va a estar a la altura de las circunstancias

Por su parte, el titular saliente Gustavo De Marco reconoció que “es una decisión difícil la que me tocó tomar porque desde el primer momento que me hice cargo dije que era una de las dependencias más complejas de la zona. Acompañado por un personal espectacular se logró trabajar en forma mancomunada y salir adelante” afirmó.

“Para estar a cargo de una dependencia policial tenemos que estar con todas las fuerzas y por razones particulares noté que esas fuerzas se me habían debilitado un poco. Y antes de no cumplir correctamente decidí hablarlo con el Jefe de Distrito y creí que la mejor forma era dar un paso al costado, renovar el aire. Agradecer a la ciudad de Olavarría el trato que me dieron” dijo.

Por último el flamante titular de la Comisaría Primera, Martín Zapata agradeció “la confianza que ha depositado el jefe del Distrito” y “esperemos realizar una buena labor” concluyó.

Finalmente, el Jefe Distrital, Carlos Roldán indicó que analizan nuevos cambios: “Se está evaluando la posibilidad de traer como Segunda Jefa de la dependencia a Silvana Lestani – actual titular de la subcomisaría de Sierras Bayas- posiblemente el día miércoles y jueves y la va a relevar el Subcomisario Pellendier hasta ahora, porque lo estoy hablando con el Jefe Departamental. Ella misma se va a ir perfeccionando para el día de mañana ser la futura Jefa de la Dependencia".