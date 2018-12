La Justicia rechazó premio por presentismo impulsado por Provincia

El juzgado en lo Contencioso Administrativo II de La Plata falló a favor del reclamo de los gremios de maestros, que habían presentado una medida en rechazo al premio por presentismo otorgado por la Provincia.

Desde Suteba, que conduce Roberto Baradel, confirmaron que la jueza María Ventura ordenó a la Provincia que "respete las licencias y la normativa vigente", así como también que "devuelva lo que descontó".

En ese sentido, desde Udocba, Miguel Díaz señaló: "La Justicia decidió que el premio por presentismo es irrazonable, dado que no alcanza a aquellos que faltaron a su trabajo, no porque lo eligieron, sino porque estaban ante un estado de necesidad", lo que consideró un "fracaso" de la gobernadora. "Vidal camina por la cornisa de la ilegalidad. Los trabajadores no cambiamos salud por plata", escribió el gremialista en su cuenta de Twitter.

Cabe señalar que desde el inicio de las paritarias este año, la administración provincial incorporó un "plus" por presentismo como parte de la negociación salarial docente, que los gremios rechazaron desde un primer momento.

La propuesta surgió como un modo de desalentar los paros e incluyó un bono para quienes no falten nunca en el año de $ 6.000, para quienes falten hasta cuatro veces de $ 4.500 y para quienes se ausenten hasta ocho veces de $3 mil. Para el cobro, en tanto, se contemplaban excepciones como maternidad, vacaciones, profilaxis, ART y otros, pero no la enfermedad propia y de familiares, así como tampoco las medidas de fuerza.