Aportes de campaña: Vidal habló de “desprolijidad administrativa”

La gobernadora María Eugenia Vidal se refirió a las presuntas irregularidades en los aportes de campaña de Cambiemos que investiga la Justicia. Consideró que hubo “desprolijidad administrativa” pero negó la existencia de delito.

"Nosotros empezamos una auditoría y algunos resultados parciales ya los presentamos en el juzgado electoral. Y definitivamente creo que hubo irregularidades administrativas", dijo.

"No encontramos ningún delito. Pero sí hubo mucha desprolijidad administrativa en lo que tenía que ver con una campaña de 135 municipios con 135 recaudaciones, más otras personas que recaudaban por su cuenta", amplió en una entrevista con Infobae.

La gobernadora agregó: “fue un error de manejo de campaña” y agregó “a mí en lo personal me pesa mucho, porque si hay algo que yo he defendido a lo largo de toda mi carrera política, yo puedo tener aciertos o errores de gestión, soy humana y me puede pasar, pero mi honestidad siempre ha sido mi capital”.