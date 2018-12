Manuel Serra le dio un nuevo título a Renault

El Premio Coronación de las categorías de la Asociación de Pilotos Promocional del Sudeste se disputó este domingo en el circuito “La Bota”, sin el marco de público que se esperaba, pero con buenos espectáculos en pista y una definición de campeonato de la Promo dramática.

Serra comenzó bien, logrando la pole y ganando la serie; hasta ahí le había descontado puntos a Curra y se ubicaba a sólo seis unidades. Llegó el turno de la Prefinal, y los máximos candidatos al título largaban juntos, y en la primera cura se produjo un toque en el que el de Renault se fue al pasto y quedó último.

Curra ganó la prefinal, el comisario deportivo confirmó que no había habido maniobra ilícita y pese a la recuperación de Serra, que llegó hasta el tercer lugar, la cuenta volvía para atrás, otra vez la diferencia era de 12 puntos; y también quedaba excluido de las posibilidades matemáticas Gonzalo Picone.

Con estas circunstancias salieron a correr la final, la lucha era mano a mano entre Curra y Serra, Fiat y Renault; pero con el de Olavarría largando delante del de Chillar. Desde la largada, “Manu” fue a todo o nada, y logró una avanzada importante producto de unos toque que se produjeron en el inicio mismo, que obligaba a la salida del auto de seguridad y dejaba fuera de carrera a Fucci y a Tartuferi, con la rotura de un palier.

La largada complicada no quedaba ahí, porque todavía no se había organizado la fila india y en los dedos se produce un toque entre Mentaste y Curra, el puntero del certamen, que se llevó la pero parte porque luego lo golpearon otros autos que no lograron esquivarlo.

Ahí se terminó el campeonato para el de Olavarría, ya que completando el 75% de las vueltas, Serra se convertiría en el nuevo campeón. El chillarense no tuvo inconvenientes, se mantuvo tranquilo en el segundo lugar, y sin mayores dificultades alcanzó a ver la bandera a cuadros para que todo un pueblo gritara campeón. Muy emocionados todos, desde Fabián Frank, uno de los grandes hacedores de este título, hasta su padre Horacio y su hermano Horacito, como lo llaman para diferenciarlo en la familia, otro que también gritó campeón con este auto que ya ostenta cuatro títulos.

Ese Renault que alguna vez lució gris plata, fue campeón en 2008 y 2009 de la mano de Gustavo Gelso; luego fue el turno de Horacio (H) en 2010, y finalmente hoy llegó la consagración para “Manu”, un joven que supo estar a la altura de las circunstancias y tuvo un cierre de año demoledor, ganando las dos carreras anteriores y maneando muy fríamente en esta última fecha. De su mano, Chillar está de fiesta.

Párrafo aparte para César González, con un gran auto fue demoledor en la largada de la final, y después hizo una gran diferencia para cerrar el año ganando. El nuevo campeón fue segundo, mientras que Carlos Macaluso arribó tercero. Cuarto fue Diego Mangieri de gran trabajo y quinto Manuel Mentaste, protagonista del toque que definió el campeonato; a quién Curra, con mucha bronca, acusó de haberle pegado apropósito.

En la Monomarca 1100 hubo un ganador absoluto, un histórico que vino a poner las cosas en su lugar en la categoría. Pedro Goyeneche, con un trabajo impecable en la prefinal, en donde llegó a ganarla luego de estar cuarto, y una final en la que fue demoledor.

Desde la largada salió a buscarlo a Alejandro Guarda, ganador de la otra prefinal y serio candidato al triunfo. Pudo superarlo, y desde ahí inició un monólogo. Se escapó adelante, salió el auto de seguridad para diluir toda la diferencia que había conseguido, pero lejos de inquietarlo volvió a mostrar un gran auto para escaparse y ver la bandera a cuadros en el mejor lugar.

Segundo iba a ser Alejandro Guarda, pero un recargo de cinco segundos por adelantarse en la largada, lo mandó al quinto lugar. Segundo, y en gran tarea arribó Joel Pianzola, mientras que Néstor Fredes subió al último escalón del podio y consiguió su mejor resultado. Otro que estaba para más era Facundo Álvarez, que terminó viendo la bandera en el cuarto lugar.

Así cerraron su año las Promocionales, que el próximo Jueves 20, tendrán en el Salón Rivadavia de la Municipalidad de Olavarría, la entrega de premios de los campeonatos de la Promocional y la Monomarca.

FINAL PROMOCIONAL

1º César González

2º Manuel Serra

3º Carlos Macaluso

4º Diego Mangieri

5º Manuel Mentasty

6º Gonzalo Picone

7º Benjamín Latorre

8º Daniel Albano

9º Nicolás Lamoure

10º Ricardo Varese

11º Oscar Fornes

12º Martín Collodoro

13º Francisco Salamein Ojeda

No clasificaron

José Fernández

Emilio Sánchez

Braian Stracquadaini

Leo Sánchez

Fernando Currá

Roberto Gisler

Bernardo Fucci

Diego Tartúferi

FINAL MONOMARCA

1º Pedro Goyeneche

2º Joel Pianzola

3º Néstor Fredes

4º Facundo Álvarez

5º Alejandro Guarda

6º José Carusi

7º Alejandro Marcilla

8º Carlos Hernández

9º Carlos Solís

10º Agustín Bruno

11º Pablo Cazot

12º Sebastián Fornes

13º Fabián Cepeda

14º Oscar Bustos

15º José L. Gregorini

16º César Zaldúa

17º Martín Zaldúa

18º Alejandro Zurita

No Clasificaron

Emiliano Juez

Leandro Soumoulou

Gonzalo Etchecolatz

Ramiro Elisiri