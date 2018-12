Música de Navidad en el centro de la ciudad

Este viernes a partir de las 19:30 la música de Navidad se hará presente en el centro de la ciudad.

Llega el “Cuarteto de vientos” integrado por Nicolás Tigri, Sara Vicente, Marcela Presa y Carla Albelo, en el marco de una gira navideña y estarán en el veredón del Teatro Municipal (Rivadavia y San Martín).

El grupo nace con el motivo de celebrar la música tradicional y de películas de la navidad, interpretando temas como “Villancico de las campanas”, “Jingle bells rock”, “Silent night”, “We whish and the merry christmas”, “It’s beginning to look a lot like christmas”, “White christmas”, “Have yourself a merry little christmas”, “La danza de hada de azúcar de Cascanueces”, “Mi pobre angelito”, entre otras canciones, estrenando arreglos musicales adaptados especialmente para esta formación.

El Cuarteto de vientos está conformado por los siguientes músicos:

Sara Vicente (saxo alto): profesora de saxo en Conservatorio “Isaías Orbe” de Tandil, profesora de saxo en la Escuela Municipal de Educación Artística e Idiomas de Ayacucho y saxofonista de la Banda Municipal de Tandil.

Marcela Presa (clarinete bajo): profesora de piano en el Conservatorio “Isaías Orbe”, pianista acompañante en la Escuela Municipal de Danzas (Tandil) y clarinetista de la Banda Municipal de Música de Tandil.

Carla Albelo (saxo tenor): estudiante de profesorado de saxo en la Escuela Municipal de Educación Artística e Idiomas de Ayacucho y además ha integrado diversos grupos de la zona como saxofonista.

Nicolás Borges Tigri (saxo soprano, recopilación, adaptación y arreglos): director de la Banda Municipal de Música de Tandil, director de ensamble de Música y profesor de saxo en el Centro Cultural “Atilio Marinelli” de Benito Juárez y profesor de ensamble de saxos en la Escuela de Música “Hermanos Rossi” de Olavarría.