Empleados de comercio cobrarán el bono de $5 mil en dos pagos

El Centro Empleados de Comercio de Olavarría (CECO) explicó los alcances del bono de 5.000 pesos con los que el gobierno nacional, por iniciativa de la CGT, busca “hacer frente al fuerte impacto que la escalada inflacionaria tuvo sobre los salarios de los trabajadores”.

Para los empleados de comercio el bono de 5.000 pesos deberá abonarse en dos cuotas iguales. La primera con los haberes de noviembre, que se cobra los primeros días de diciembre; y la segunda con los haberes de enero 2019, que se paga los primeros días de febrero.

Los mismos se pagarán de manera proporcional a la jornada que realice cada trabajador de acuerdo a los mecanismos del convenio colectivo de trabajo.

Desde la Secretaría de Asuntos Gremiales del CECO resaltaron que el bono “debe abonarse en efectivo, liquidarse como suma no remunerativa sin descuentos de aportes, y no pagará contribuciones”, además de recordar que el mismo es de carácter obligatorio y deben cobrarlo todos los trabajadores del sector privado.

Por cualquier consulta vinculada a esta medida o la nueva pauta salarial y su liquidación, el CECO pondrá a disposición de cualquier afiliado que lo necesite su Secretaría de Asuntos Gremiales con quien podrán contactarse telefónicamente al 445003 interno 425 o en la sede gremial de calle Coronel Suárez 2752.

Cabe también recordar que para los empleados de comercio, este bono se sumará al adelanto del cobro del aumento del 10% que se realizó con los haberes del mes de octubre y la conformación de una mesa paritaria que seguirá discutiendo la revisión del salario de acuerdo al impacto inflacionario durante el mes de noviembre.

Principales aspectos de la medida :

¿Cuánto y cuándo se pagará?

El bono será de 5.000 pesos y se pagará en dos cuotas iguales, la primera con los habares de noviembre y la segunda con los haberes de enero 2019.

¿Cuánto cobrarán los que trabajan a jornada parcial?

Los 5.000 pesos se pagarán de manera proporcional a la jornada que realice cada trabajador.

El Bono es no remunerativo

El bono 5.000 pesos tiene carácter no remunerativo. No tendrá descuentos de aportes y no pagará contribuciones

El Bono es obligatorio

Deberán cobrarlo todos los trabajadores de la actividad privada.