Imputan al dueño de los dogos que mataron salvajemente a una adolescente

Córdoba todavía no sale de su conmoción por lo ocurrido el último domingo, cuando dos perros dogos atacaron a una adolescente de 15 años y la mataron. La justicia le imputó al dueño de los perros el delito de "homicidio culposo y lesiones culposas".

Una vecina presenció el escalofriante ataque a Trinidad, una adolescente de 15 años que falleció en la madrugada de ayer en la ciudad de Córdoba. Dos perros de raza dogo argentino, que se habían escapado de una casa, la atacaron causándole heridas mortales. Los animales fueron sacrificados a cuchillazos por un vecino.

En una entrevista con Eldoce.tv, José, el propietario de los perros, que se encontraba de viaje, pidió disculpas a la familia y aseguró que no fue su intención que esto sucediera. El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba confirmó la imputación contra él.

Según fuentes policiales y judiciales, el domingo por la tarde ocurrió un incidente en el barrio Estación Flores, ubicado en la zona Sur de la ciudad de Córdoba. Una adolescente salió a pasear y fue abordada por perros que estaban en la vía pública, específicamente en la calle Bucarest al 4800. Como resultado, la joven fue trasladada en estado grave e inconsciente al Hospital de Urgencias Municipal.

Producto del ataque, la joven sufrió graves heridas en la cabeza, incluyendo traumatismos craneales y cervicales, lo que requirió una intervención quirúrgica. Lamentablemente, la víctima no logró sobrevivir y falleció poco antes de las 4 de la madrugada de este lunes debido a un paro cardiorrespiratorio.

Según fuentes cercanas a la investigación, dos animales se escaparon de la vivienda donde residían y atacaron a la joven, además de lesionar a un hombre de 40 años. Afortunadamente, este último se encuentra fuera de peligro.

Los dos perros de raza dogo ingresaron a la casa de otro residente para atacar a la mascota de ese hogar, luego del ataque mortal a Trinidad. Sin embargo, el dueño de la vivienda, identificado como Maximiliano de 28 años, tomó medidas drásticas para proteger a su familia y a su mascota.

En declaraciones a una emisora de radio local, Maximiliano relató cómo se enfrentó a los perros agresores. "Tomé un cuchillo y les di un par de cuchillazos", afirmó. Además, explicó que su acción fue motivada por la adrenalina que sentía en ese momento y por su instinto de proteger a su familia.

"Sabía que debía defender a los míos. Ese fue el coraje que me impulsó", agregó.

Este incidente generó un debate en la comunidad sobre la responsabilidad de los dueños de mascotas agresivas y la necesidad de tomar medidas para prevenir este tipo de situaciones. Las autoridades locales están investigando el caso y se espera que se tomen medidas para evitar futuros incidentes similares.

"Me duele en el alma"

Noelia Ballesteros, la tía de Trinidad, expresó su indignación ante los medios locales. Según sus declaraciones, esta gente tenía denuncias previas debido a que sus perros salían y atacaban, pero no se tomó ninguna medida al respecto. Ahora, lamentablemente, tuvo que ocurrir esta tragedia y la que sufre las consecuencias es ella. "Ya no la tengo conmigo, me duele en el alma. No puedo hacer nada para que me la devuelvan", afirmó con tristeza.

El creador de la raza dogo argentino fue el médico cirujano cordobés Antonio Nores Martínez, quien tenía una pasión por la caza y deseaba desarrollar el perro perfecto para la caza mayor. Para lograr esto, recurrió a varias generaciones de cruces entre diferentes razas. Utilizó como base al "viejo perro de pelea cordobés", una raza conocida por su gran poder y fortaleza, pero también por su agresividad, lo que dificultaba su reproducción.

El proceso de cruzamiento meticuloso incluyó razas como el bulldog, bull terrier, mastín de los Pirineos, alano español, pointer, boxer, gran danés, dogo de Burdeos e Irish Wolfhound, con el objetivo de lograr una mayor altura. Para el año 1947, el dogo argentino ya había sido creado y estabilizado. Luego, en 1964, la raza fue reconocida oficialmente en Argentina y, en 1973, a nivel internacional por la Federación Cinológica Internacional (FCI).