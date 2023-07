El desgarrador encuentro de Dominique Metzger con los padres de Joaquín, el chico asesinado en Córdoba

El cuerpo de Joaquín Sperani, un adolescente de 14 años que había estado desaparecido desde el jueves, fue encontrado el domingo en la ciudad de Laboulaye, en la provincia de Córdoba. Según el informe preliminar de la autopsia realizada en la morgue de Río Cuarto, se determinó que Joaquín murió a causa de más de 10 golpes en la cabeza. El presunto responsable del crimen, el mejor amigo de la víctima, fue trasladado a un instituto de menores.

Mariela Flores, madre del adolescente asesinado, expresó con lágrimas que el chico acusado del crimen era amigo de toda la vida de su hijo. Habían compartido la primaria, cumpleaños e incluso visitaban el campo de la familia. Según ella y su esposo, Martín Sperani, no había nada que les llamara la atención en relación al acusado. El caso continúa siendo investigado por las autoridades correspondientes.

Los padres de la víctima expresaron su profundo dolor en una entrevista con Telenoche. Mariela, la madre, compartió su desgarrador testimonio: "Estoy vacía porque perdí a mi hijo. Estoy muerta en vida. Por fuera parece que estoy entera, pero por dentro no siento latir mi corazón. Me morí junto con mi hijo".

La búsqueda de respuestas se convierte en una necesidad para ella: "Necesito muchas respuestas que no las encuentro y no me las dieron. El tiempo que se perdió en buscarlo. El tiempo en que buscábamos por otro lado y mi hijo estaba atrás. Pasamos muchas veces por esa casa y nunca se nos dio por entrar. Pensábamos que la policía había pasado por ahí".

El periodista Nelson Castro, conmovido por el relato de los padres, comentó: "Estamos todos conmovidos por el relato de la mamá y el papá que contenía las lágrimas, y este caso que es de una crueldad enorme y que deja preguntas, deja interrogantes". Su compañera, Dominique Metzger, también expresó sus sentimientos en un clima de profunda emoción y se largó a llorar en medio del programa.

El adolescente involucrado en el horripilante hecho quedó alojado en el Centro de Admisión y Diagnóstico (CAD) del Complejo Esperanza, en la ciudad de Córdoba.

En las próximas horas, se llevarán a cabo estudios diagnósticos, psicosociales y ambientales para evaluar su situación. Es importante destacar que este texto ha sido reescrito con un tono informativo y se ha respetado la separación de los párrafos originales.

Desde el juzgado se informó que en el caso del adolescente no punible, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) está involucrada, mientras que en la autopsia del cuerpo de la víctima trabajaron especialistas del Cuerpo Médico Forense de Río Cuarto.