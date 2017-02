Roberto Piazza cuestionó a la Justicia por no actuar en el caso de Romina

"He decidido visibilizar mi caso, no sólo por mí sino para que el pederasta, este sujeto, no siga cometiendo ningún otro delito o lastimando a ningún niño o niña más. También era importante para mí cerrar este círculo por mi salud y sanar", fueron las palabras de Romina Balaguer, quien vive en España y volvió a Olavarría para denunciar y enfrentar a su padre, a quien denunció por haberla violado durante 18 años.