“La obra de la Ruta 3 va a ser de primer nivel internacional”

El Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, fue la figura central del Foro de intendentes de Cambiemos que tuvo lugar en la mañana de este jueves en nuestra ciudad, en el salón de Ferrocarril Sud.

El funcionario llegó poco antes de las dos de la tarde y antes de ingresar a la reunión dialogó con los medios e hizo especial énfasis sobre la construcción de la autovía de la Ruta Nacional N° 3, en medio de una nueva postergación, y planteó las demás líneas de acción que tienen previstas llevar a cabo en la Provincia.

En principio Dietrich detalló que, junto a su equipo de trabajo, “estuvimos recorriendo la Ruta, la obra que hicimos y la que vamos a hacer que es muy importante. Ahora quiero contarles a los Intendentes todas las obras que vamos a hacer en la Provincia de Buenos Aires, para reconstruir la infraestructura, para la revolución de los aviones que tiene un eje en Mar del Plata y en Bahía Blanca”.

A su vez, se refirió a la Participación Pública-Privada que “permite que obras que estarían más tarde estén hoy, va a tener un gran impacto en esta zona porque es una de las obras más estigmáticas de las PPP es la autopista de la Ruta 3”.

Más tarde el Ministro adelantó que la obra será de “primer nivel internacional entre Buenos Aires y Azul” y aseguró que mejorará “enormemente” la conectividad entre la Ruta 3 y Olavarría. “Va a haber obras de la 226 hasta Mar del Plata, donde vamos a mejorar la autovía existente y vamos a hacer una autopista en el cruce por Tandil”.

“El cruce de la Ruta 51 y la 226 va a ser elevado y vamos a tener dos cruces más elevados, pavimentar las banquinas. La mejora en infraestructura que va a tener la zona va a ser muy importante”.

Tiempo después continuó asegurando: “Quienes van para el Sur van a tener una ruta segura de Azul y Coronel Dorrego. Es un nuevo concepto que incorpora un tercer carril de sobrepaso que significa que cada siete o diez kilómetros el vehículo de tráfico más lento se corra al carril derecho para que lo demás puedan pasar”.

“Vamos a hacer Autopistas entre Coronel Dorrego y Bahía Blanca, por lo tanto, este eje productivo que une a Buenos Aires, Olavarría y Bahía Blanca va a tener una estructura totalmente renovada”.

Luego y al ser consultado por la prórroga de la licitación de la Ruta 3, el funcionario dijo: “Nos encontramos que no había proyecto ejecutivos, ya que parte de la trama de la corrupción tenía como lógica que se necesitaban los proyectos sin proyectos ejecutivos, es como si quisieras hacer una casa de 200 metros cuadrados pero no digas cuantos cuartos, piezas y baños queres tener. El que ganaba negociaba con el Estado lo que se llamaban adicionales. Con los PPP el riesgo corre por parte del productor y no del estado”.

Además el Ministro Dietrich adelantó que los sobres de la obra se abrirán el martes venidero y “vamos a saber en los próximos días cual va a ser el consorcio que va a hacer esta Ruta”.

Casi al finalizar y ante los dichos de la oposición de que no funcionan el sistema de financiación PPP (Participación Público-Privada): “Mucha gente no se informa o tiene mala intención. Los PPP son la forma que tiene de financiarse el mundo, es cierto que en el proceso ha habido aprendizaje. Argentina como estaba en default no tenía acceso a esto, porque requiere que confíen en el país, pero la buena noticia es que como no pudimos hacerlo lo estamos haciendo ahora”.

Al culminar, el funcionario oficialista puntualizó: “Lo importante es que gracias a la Participación Pública-Privada es que al pagarlas en 15 años las podemos hacer, si las tuviéramos que pagar hoy quizás podríamos hacer la Ruta 3, pero no hacer la Ruta 34, o continuar las obras de la Ruta 7 o los diferentes accesos. Esta herramienta nos permite que en 4 años vamos a tener terminada una autopista que si se hubiera hecho antes hubiésemos evitado muchas muertes, y al hacerlo antes las vamos a evitar en el futuro”.