Aguilera y Bajamón rechazaron el aumento del agua

Los concejales Federico Aguilera y Saúl Bajamón de los bloques Frente Para la Victoria y FPV - MILES comunicaron que este miércoles se presentó una nota al HCD (98/16) en la cual Coopelectric informó que van a "aplicar un reajuste tarifario del 30 % en el servicio de aguas sanitarias a partir del mes de diciembre".









Ante esto los ediles expresaron "Nosotros queremos que se trate en sesión como establece la LOM, como corresponde, y rechazamos categóricamente la actitud de la cooperativa y el aumento a aplicarse".











De esta manera, Aguilera y Bajamón explicaron: "Nuestra postura desde el comienzo fue clara, no avalamos el pedido de aumento de la cooperativa, más aún en este contexto de crisis y ajuste brutal que está sufriendo el pueblo argentino, la empresa a ajustado su tarifa reiteradamente a través de su cuota capital y a espaldas de concejo, de los usuarios y de todos los olavarrienses".





Con respecto al expediente que solicita el aumento del servicio de agua corriente, Aguilera sostuvo "Tenemos una postura sentada y queremos tratar el expediente, ya lo manifestamos en la Comisión de Legislación. No sé cuál será la voluntad del resto de los concejales, pero este aumento por la fuerza, pasando por fuera del HCD, no es constitucional".









El comunicado detalla también que la cooperativa sustenta la imposición de este aumento en el Artículo 11º del pliego de la licitación. Sin embargo, la Ley Orgánica de las Municipalidades regula las concesiones de servicios, estando por encima de cualquier normativa local. En este sentido, el Artículo Nº 233° de la LOM expresa "Las empresas concesionarias someterán sus tarifas y precios a la consideración de la Municipalidad. Dichas tarifas y precios no se tendrán por vigentes mientras el Concejo no las apruebe en ordenanza sancionada con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros y el Departamento Ejecutivo no las promulgue".









En relación a la audiencia pública que se llevó adelante el pasado 5 de octubre, Aguilera enfatizó "Fue una mera formalidad, que solo sirve a la empresa para decir que cumplió con pasos administrativos y legitimar su aumento, la misma tuvo irregularidades, mínima participación de las ciudadanos y como todos sabemos, con carácter no vinculante, la opinión que prevaleció fue la de la empresa".









En el mismo comunicado, los concejales se diferenciaron de las posturas oficialistas y aclararon: "Nuestra tarea es defender el bolsillo y los interés de los usuarios, de los trabajadores y lo sectores más vulnerables sometidos a las consecuencias de las políticas públicas que provocan aumentos desmedidos, inflación, creciente desempleo y pérdida del poder adquisitivo".











Finalmente sobre el tratamiento del expediente, los ediles sostuvieron: "Desde el mes de septiembre venimos pidiendo un copia del Pliego de Bases y Condiciones. Enviamos nota desde Presidencia del HCD a la Cooperativa y luego se remitió al Municipio. Y nunca obtuvimos respuesta, por lo que fuimos personalmente a pedirlo a las dependencias. Coopelectric dice no tenerlo y el municipio no nos da acceso al mismo. Tampoco figura públicamente en el digesto, o en las páginas oficiales de la municipalidad o la Cooperativa. Bajo estas condiciones de ocultamiento de la información pública es que quieren llevarnos a patadas para avalar un aumento".