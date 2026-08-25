CESAR OMAR FIORIO "GATO" (Q.E.P.D.)



Falleció en Olavarría el 24 de agosto de 2026 a los 68 años. Su esposa Elsa Barrera. Sus hermanos Mirta y Norma Fiorio. Sus hermanos políticos Marcos y Marcela Barrera. Su hermano del corazón Sergio Armendaño. Sus sobrinos Florencia y Nicolas. Sus sobrinos políticos Leonel, Abby y Luba. Su tío Ruben Fiorio y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "D", comienza este martes a las 9 horas y finaliza a las 15. Responso: Capilla Ardiente. Cremación en Pinos de Paz, día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio San Vicente, nacido en Olavarría. Jubilado de Cerro Negro.