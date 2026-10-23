MANUEL ERVILHA FELIZARDO (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el 23 de octubre de 2026 a los 91 años. Sus hijos Analia y Gabriela Felizardo. Sus hijos políticos Luis Lanzillotta y Eduardo D'orazio. Sus nietos Mauricio y Fernando Vega, Nicolas y Federico D'orazio. Sus nietos políticos. Su bisnieto Benjamin. Sus hermanos Carlos, Mavilha y Orquídea. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “B”. La sala cierra a las 20 horas y reabre este sábado a las 7:30. Responso: Capilla Ardiente. inhumación: Cementerio Loma de Paz, sábado 24 de octubre a las 8:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de barrio Luján, nacido en Portugal. Jubilado de la Fábrica Loma Negra y pensionado.