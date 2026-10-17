Falleció en Olavarría el 17 de octubre de 2026 a los 74 años. Sus hijos y demás familiares participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, departamento “E”, sábado de 19:30 a 22:30 y domingo de 09:00 a 13:00. Sin responso. Cremación en Pinos de Paz, día y hora a confirmar. Día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Hipólito Yrigoyen, nacida en Coronel Suárez. Ama de casa jubilada.
NORMA HAYDEE HEILAND VIUDA DE LIPARI (Q.E.P.D)
Sabado, 17 de octubre de 2026 a las 15:20