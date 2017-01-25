infoeme
Logo de Infoeme
Infoeme
 |  Política
 |  Escrituras
 - 25 enero 2017
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • Google Plus

Viviendas: se entregarán más de ochenta escrituras

Así lo comunicaron de manera oficial desde el Municipio de nuestra ciudad. El acto se realizará la próxima semana en el Centro de Convenciones. La lista de los citados.

Desde la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial, dependiente de la Subsecretaría de Legal y Técnica y Secretaría General, se informa que el próximo lunes 30 de enero, a las 16 horas, se realizará un acto de entrega de escrituras Ley 24.374 (Regularización Dominial). El mismo se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Olavarría (CCO), Circunvalación 1545.


El acto de entrega será en conjunto entre la Municipalidad del Partido de Olavarría y la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda y el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires y contará con la presencia de autoridades del municipio y de las dependencias bonaerenses.


Los beneficiarios deberán acreditarse a las 15:30 horas con DNI y documentación requerida. Por consultas, dirigirse a la Dirección de Casa de Tierras y Regulación Dominal, sito en Rivadavia 2861 o comunicarse al teléfono 440442 – int. 1750.



Los citados son los siguientes:

TITULARES

ADORNO PABLO MARCELO – ADORNO PEDRO RUDESINDO – AGUIRREZABALA PAOLA LORENA – ALBASI LUIS ALBERTO – ALLENDE OMAR – AVILA LEANDRO ISAAC/ SYLVIA DEL CARMEN LEIVA CISTERNAS – BAILO GRACIELA MARGARITA – BANEGA BLANCA MABEL/GARCIA JOSE FRANCISCO – BARBERI ROBERTO PASCUAL – BARRETO MANUEL OSVALDO – BELACHUR ROBERTO ANTONIO – BELACHUR ROBERTO ANTONIO – BELACHUR ROBERTO ANTONIO – BELTRAMELLA OSCAR LUIS – BIANCHI NORMA ELSA / PATERNOSTRO ELBA SIOMARA – BOSSI JORGE ALBERTO – BOVETTI ANA MARIA – BRIZUELA ANGEL HECTOR – BUCETA HECTOR MARIO – BURGOS JUAN ALFREDO/VIVAS PAOLA SILVINA VIVAS – CAPUANO MARIA CRISTINA – CARO OLGA NELIDA – CAROSELLA HECTOR ANGEL / MARIA NIMIA OJEDA – CASTRILLO IZAGUIRRE ELBA HILDA – CAZOT RUBEN DARIO – DE LOS SANTOS HILDA LETICIA/ SALAZAR ROBERTO ANDRES – DE SOUSA MARIA LUISA – DIAZ LINO GAUDENCIO / CELIA ESTHER SANTIAGO – DIAZ MARCELA ALEJANDRA – ESCAIG SERGIO ANDRES/PEREZ JORGELINA LORENA – FITTIPALDI MONICA ANGELICA – GANGAS DE ROT SIGIFREDO – GARCIA OSCAR ANTONIO / ANGELA ISABEL ARAUJO – GIACONIA IRIS MABEL – GONZALEZ DORA BEATRIZ / BENITEZ VICTOR ALFREDO – GONZALEZ MARGARITA HAYDEE – GONZALEZ MARGARITA MARIA – HEIM MARCOS ARMANDO JAVIER / JOAQUIN MARIA ROSA – HERMLE LAURA ESTELA – IRURZUN ALBA DORA – LANDI JAVIER BERNARDO / ZUBILLAGA MIRIAM ELIZABETH – LARIA NESTOR JAVIER/ MONICA SUSANA ACUÑA – LLANOS DOMINGO / MARIA DEL CARMEN PUERTAS – LOPEZ NESTOR HORACIO / LILIANA ROSA ALVAREZ – MALDONADO JUANA NELLY / ALDERETE GERMAN ADOLFO – MALETTA MARIO RAUL – MANSILLA LEVIN MARIA GRACIELA / HUGO ERNESTO NAVARRO – MARINANGELI ANDREA VANESA/SCHWINDT JOSE RAUL – MARTIN MIGUEL ANGEL – MERLINO CELIA EDITH – MOLINATE MARIA ELENA – CHAPARRO GLORIA LILIANA – MUX LUIS ALBERTO – OCHOA CARLOS – OLMEDO ANGELA CATALINA / JUSTO PALAVECINO – ORMACHEA ALICIA IRMA – PALMA JUAN CARLOS/ROLDAN MARTA HAYDEE – PERALTA HECTOR DANIEL – POLLE EZEQUIEL EDGARDO / GUSTAVO GABRIEL POLLE – PONCE ESTER HERMINIA – QUIROGA PATRICIA ELISA – RATTO ANGEL MARIO – REQUENA MARGARITA YOLANDA – RIQUELME GLADYS MABEL – RIQUELME IRMA SUSANA – RODRIGUEZ LAURA GRACIELA / MIÑO FABIAN CEFERINO – ROSSI NORMA EDDA / LABORDE TEODORO JULIAN – SALIAS MARCELA ALEJANDRA – SALIAS MARIA CRISTINA – SCHAMBERGER MARTA – SOLER BRIGIDA FERNANDA – TELLO FRANCO, ELBA LEONOR – TEULY NESTOR ANIBAL/PELENDER BLANCA JOSEFA – TOLEDO JORGE ANTONIO / CABRERA JULIA LORENA – TOMAS MARIO HECTOR / RIQUELME BERTA RAMONA – TORRES ELSA OLGA – VACCARO HORACIO ADALBERTO/ CAÑA EMA RENE – VERA PABLO OSCAR – VICENTE HECTOR OMAR – VIERA JESUS ALBERTO – VILLARREAL MARIA DEL CARMEN – WAGNER CARMEN MAGDALENA – WAGNER FEDERICO EMILIO / LOOS MIRTA MABEL.-

Fuente:

Compartirla

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

saffy

empresas

Las más Leídas en Infoeme