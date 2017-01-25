Viviendas: se entregarán más de ochenta escrituras

Desde la Dirección de Casa de Tierras
y Regularización Dominial, dependiente de la Subsecretaría de Legal y Técnica y Secretaría General, se informa que el próximo lunes 30 de enero, a las 16 horas, se realizará un acto de entrega de escrituras
Ley 24.374 (Regularización Dominial). El mismo se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Olavarría (CCO), Circunvalación 1545.
El acto de entrega será en conjunto entre la Municipalidad del Partido de Olavarría y la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda y el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires
y contará con la presencia de autoridades del municipio y de las dependencias bonaerenses.
Los beneficiarios deberán acreditarse a las 15:30 horas con DNI y documentación requerida. Por consultas, dirigirse a la Dirección de Casa de Tierras y Regulación Dominal, sito en Rivadavia 2861 o comunicarse al teléfono 440442 – int. 1750.
Los citados son los siguientes:
TITULARES
ADORNO PABLO MARCELO – ADORNO PEDRO RUDESINDO – AGUIRREZABALA PAOLA LORENA – ALBASI LUIS ALBERTO – ALLENDE OMAR – AVILA LEANDRO ISAAC/ SYLVIA DEL CARMEN LEIVA CISTERNAS – BAILO GRACIELA MARGARITA – BANEGA BLANCA MABEL/GARCIA JOSE FRANCISCO – BARBERI ROBERTO PASCUAL – BARRETO MANUEL OSVALDO – BELACHUR ROBERTO ANTONIO – BELACHUR ROBERTO ANTONIO – BELACHUR ROBERTO ANTONIO – BELTRAMELLA OSCAR LUIS – BIANCHI NORMA ELSA / PATERNOSTRO ELBA SIOMARA – BOSSI JORGE ALBERTO – BOVETTI ANA MARIA – BRIZUELA ANGEL HECTOR – BUCETA HECTOR MARIO – BURGOS JUAN ALFREDO/VIVAS PAOLA SILVINA VIVAS – CAPUANO MARIA CRISTINA – CARO OLGA NELIDA – CAROSELLA HECTOR ANGEL / MARIA NIMIA OJEDA – CASTRILLO IZAGUIRRE ELBA HILDA – CAZOT RUBEN DARIO – DE LOS SANTOS HILDA LETICIA/ SALAZAR ROBERTO ANDRES – DE SOUSA MARIA LUISA – DIAZ LINO GAUDENCIO / CELIA ESTHER SANTIAGO – DIAZ MARCELA ALEJANDRA – ESCAIG SERGIO ANDRES/PEREZ JORGELINA LORENA – FITTIPALDI MONICA ANGELICA – GANGAS DE ROT SIGIFREDO – GARCIA OSCAR ANTONIO / ANGELA ISABEL ARAUJO – GIACONIA IRIS MABEL – GONZALEZ DORA BEATRIZ / BENITEZ VICTOR ALFREDO – GONZALEZ MARGARITA HAYDEE – GONZALEZ MARGARITA MARIA – HEIM MARCOS ARMANDO JAVIER / JOAQUIN MARIA ROSA – HERMLE LAURA ESTELA – IRURZUN ALBA DORA – LANDI JAVIER BERNARDO / ZUBILLAGA MIRIAM ELIZABETH – LARIA NESTOR JAVIER/ MONICA SUSANA ACUÑA – LLANOS DOMINGO / MARIA DEL CARMEN PUERTAS – LOPEZ NESTOR HORACIO / LILIANA ROSA ALVAREZ – MALDONADO JUANA NELLY / ALDERETE GERMAN ADOLFO – MALETTA MARIO RAUL – MANSILLA LEVIN MARIA GRACIELA / HUGO ERNESTO NAVARRO – MARINANGELI ANDREA VANESA/SCHWINDT JOSE RAUL – MARTIN MIGUEL ANGEL – MERLINO CELIA EDITH – MOLINATE MARIA ELENA – CHAPARRO GLORIA LILIANA – MUX LUIS ALBERTO – OCHOA CARLOS – OLMEDO ANGELA CATALINA / JUSTO PALAVECINO – ORMACHEA ALICIA IRMA – PALMA JUAN CARLOS/ROLDAN MARTA HAYDEE – PERALTA HECTOR DANIEL – POLLE EZEQUIEL EDGARDO / GUSTAVO GABRIEL POLLE – PONCE ESTER HERMINIA – QUIROGA PATRICIA ELISA – RATTO ANGEL MARIO – REQUENA MARGARITA YOLANDA – RIQUELME GLADYS MABEL – RIQUELME IRMA SUSANA – RODRIGUEZ LAURA GRACIELA / MIÑO FABIAN CEFERINO – ROSSI NORMA EDDA / LABORDE TEODORO JULIAN – SALIAS MARCELA ALEJANDRA – SALIAS MARIA CRISTINA – SCHAMBERGER MARTA – SOLER BRIGIDA FERNANDA – TELLO FRANCO, ELBA LEONOR – TEULY NESTOR ANIBAL/PELENDER BLANCA JOSEFA – TOLEDO JORGE ANTONIO / CABRERA JULIA LORENA – TOMAS MARIO HECTOR / RIQUELME BERTA RAMONA – TORRES ELSA OLGA – VACCARO HORACIO ADALBERTO/ CAÑA EMA RENE – VERA PABLO OSCAR – VICENTE HECTOR OMAR – VIERA JESUS ALBERTO – VILLARREAL MARIA DEL CARMEN – WAGNER CARMEN MAGDALENA – WAGNER FEDERICO EMILIO / LOOS MIRTA MABEL.-
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