Vitale: "El discurso de Vidal fue un relanzamiento de campaña"

El senador provincial Héctor Vitale formó parte de la Asamblea Legislativa en la cual la gobernadora María Eugenia Vidal inauguró las sesiones ordinarias de la Legislatura Bonaerense.





En diálogo con Infoeme, el legislador olavarriense analizó el discurso de la mandataria provincial y dijo que "estuvo teñido por el conflicto con los docentes".





Consideró que "estuvo enmarcado en el discurso que más temprano dio Mauricio Macri en el Congreso Nacional. Fue un discurso de relanzamiento de campaña del oficialismo. La propia Gobernadora pidió el voto de los bonaerenses para que acompañaren su gestión".





Empobreció su discurso respecto al año anterior, donde delineó sus ejes centrales de gobierno.





"La enumeración de obras y proyectos fueron muy pocas", dijo Vitale. En este sentido destacó "algunas que hemos acompañado en su momento. Una es la reforma de la Policía Bonaerense y la del Servicio Penitenciario y la presentación para recuperar fondos coparticipables a la Corte Suprema de la Nación, que fue acompañada por todas las fuerzas", sostuvo.





Criticó que "no se haya podido solucionar el conflicto docente. No es un conflicto solamente con los gremios o un sindicalista en particular donde el Gobierno saca ventaja. Pero el reclamo de los docentes es legítimo porque el propio gobierno reconoce una inflación por encima del 40% en 2016 y ofrecen una recomposición salarial del 18%. Ningún dirigente sindical va a sentarse a dialogar con esos números".





El Gobierno provincial, al igual que ocurrió con Scioli, tiene su sostén político en la propia Gobernadora y su carisma, pero hay pocas áreas de gobierno con un perfil o individualidad que se pueda destacar y hay incluso vacantes como el ministerio de Producción.





Vitale reconoció que "va a ser un año sesgado por lo electoral, pero en la Legislatura – la propia gobernadora lo reconoció- hemos trabajado para darles las herramientas institucionales al gobierno. En un año le hemos votado dos presupuestos, una cosa inédita".





Del trabajo en la Legislatura, el senador olavarriense dijo que "nos va a encontrar trabajando en los temas comunes y que hacen a la resolución de conflictos en la provincia, para acercarles a los vecinos las obras que necesitan".