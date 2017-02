Vidal no descartó una reelección provincial en 2019

Recién comienzan la carrera para las elecciones de este 2017 y muchos que, por diversos motivos, este año no compiten por ningún cargo ya analizan el panorama para jugar sus cartas en las ejecutivas de 2019.





Una de ellas es la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, quien aunque aclaró que antes de tomar una decisión verá si se "aprueba" a sí misma en su primera gestión al frente del distrito más grande del país, no descartó buscar la reelección en la Provincia.





"Me gustaría en tres años ver si me apruebo a mí misma. No pienso en cuatro años más en la provincia si no tengo nada para ofrecerle", aseguró Vidal en Debo Decir, el programa que conduce Luis Novaresio por América.





Cambiemos. Además, a la hora de defender la gestión del gobierno, Vidal sostuvo que "hay que discutir si queremos volver a un sistema de receta mágica, o si de verdad queremos construir un futuro sólido", ya que ahora, "empezamos a ver los primeros resultados".





Según resaltó ella misma, Cambiemos asumió "tres gobiernos, nos acomodamos y empezamos a dar peleas". "Yo estaba lista para recibir patadas. Fue un año difícil. Vivo en una base militar con medidas de seguridad que no son naturales", agregó.