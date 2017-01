Hace una semana, el equipo profesional de Estudiantes Olavarría, retomó los entrenamientos para la continuidad del Torneo Nacional de Ascenso.









Joaquín formó parte del plantel bataraz durante la última temporada en el TNA, debido a su gran desempeño paso a jugar la Liga Nacional con Argentino de Junín, equipo en el que nació y se formó. Nuevamente se pone la camiseta blanca y negra y al respecto comentó: "No me imaginaba el llamado de Estudiantes, se dio una situación en la cual coincidimos y se pudo llegar a un arreglo, es fácil decir que si a un club donde me trataron excelente y donde me apoyaron constantemente".





"Vengo a sumar y ayudar al equipo en lo que precise, ya trabajé con varios de los chicos incluidos el cuerpo técnico, me sentí cómodo en los primeros entrenamientos, como siempre digo me siento feliz en el club", confesó el pivot acerca de sus primeros días en la entidad albinegra.











"Seguí a Estudiantes todas las veces que pude, tengo buena relación con muchos de los chicos que han jugado conmigo, tiene jugadores con experiencia que saben jugar la categoría, y se acoplaron rápidamente a la idea del cuerpo técnico, ojala que pueda adaptarme lo antes posible para poder ponerme a la altura de los demás".









El Bata se encuentra puntero de la Conferencia Sur y es el equipo más eficiente de la competencia, tiene un record casi perfecto y Gamazo opino sobre el gran momento, "Creo que esta puntero porque trabajo duro y entendio el mensaje del cuerpo técnico y tiene jugadores para pelear puestos de arriba, eso esta demostrado, el torneo es largo y hay que trabajar para mantenerse".