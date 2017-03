Ritondo: "Es una decisión del intendente, como lo habilitó, pudo suspenderlo"

En el inicio de la conferencia informó: "Con la gobernadora pusimos en funcionamiento el protocolo de emergencia".

"Se dispuso la búsqueda en las morgues de Roque Pérez, General Alvear, Saladillo, Bolivar y Olavarría y en ninguna de las morgues hospitalarias, judiciales y policiales hay personas fallecidas" aseguró Ritondo.



El Ministro de Seguridad solicitó: "Necesitamos que las familias que están viendo formalicen la denuncia para realizar la búsqueda de paradero"

Además manifestó: "También realizamos rastrillajes para dar con personas que estén perdidas o tengan un inconveniente".









La Productora y el Municipio









En la conferencia se le consultó sobre la responsabilidad sobre lo sucedido, a lo que respondió: "Hay una productora que hizo un negocio que firmó y declaró que iba a haber 150 mil personas y no fue la cantidad que hubo".





Fotos: Andrés Arouxet













Ritondo informó "Hasta las 20:00hs del sábado ingresaron a Olavarría 80 mil vehículos y 3 mil colectivos, en el peaje se levantaron las barreras".









"El show lo habilita el intendente es una decisión del intendente" además agregó: "La condición la puso la productora pero el municipio podía haber puesto condiciones" destacó Ritondo.











Sobre la venta de alcohol tanto en la entrada del show como dentro del recital expresó: "Hay una Ley provincial que no permite la venta de alcohol a menos de 200 metros del recital una hora antes del show y una hora posterior al evento y está prohibida la venta dentro del recital".









Sobre ello agregó "Hay denuncias hechas sobre la venta de alcohol".









Ante la ausencia del intendente se le consultó si habló con él: "No me junté con el Intendente, tuve contacto con la Fiscalía y decidí dar la conferencia de prensa, si hablamos telefónicamente y lo voy ver para que me cuente que pasó ".













Ante algunos cuestionamientos el Ministro de Seguridad Provincial manifestó: "Hay respuestas que tiene que dar el intendente".











