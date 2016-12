Por deudas millonarias, farmacias no atienden a jubilados de PAMI





Farmacias de todo el país no atienden desde este miércoles a afiliados a PAMI por una millonaria deuda con el sector.





En diálogo con Infoeme, el titular del Colegio de Farmacéuticos de Olavarría, Alberto Gómez, indicó: "Es una medida nacional, las cuatro entidades que abarcan a las farmacias de todo el país mantuvieron ayer una reunión con PAMI y no se llegó a un acuerdo. Decidieron cortar el crédito a los afiliados de PAMI por tiempo indeterminado hasta cuando PAMI no pague la deuda y se comprometa a cumplir los plazos".





El profesional detalló que la deuda "a hoy vencida, desde septiembre es de 2 mil millones de pesos a nivel país y otros mil más o menos que están a vencer" dijo.





Sobre el alcance de la situación a nivel local, Gómez planteó: "Nos impacta mal, porque al paciente que vemos todo el año no lo podemos atender. Las farmacias estamos pagando a droguerías a 21 días. Imaginate que todavía no terminamos de cobrar septiembre. Sino tenemos crédito no podemos atender al resto de las obras sociales y prepagas".





Consideró que las farmacias quedan en medio de la pelea entre la obra social y la industria farmacéutica: "PAMI dice que le pagó a la industria farmacéutica y que la industria nos tiene que pagar a nosotros no nos paga porque dicen que PAMI no les paga y estamos al medio de este problema" expresó.





Sobre las posibilidades de una solución nacional comentó: "Hace un rato escuché en la radio que, Carlos Regazzoni, director de PAMI, dijo que estaban tratando de solucionar el tema. Esperemos que así sea" finalizó Alberto Gómez.