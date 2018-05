Galli tras la visita de Vidal: “Siempre me siento apoyado por el Gobierno”

La Gobernadora María Eugenia Vidal visitó este jueves por la tarde Olavarría y recorrió junto al Intendente Ezequiel Galli las instalaciones de la empresa de envases G&L, situada en el PIO V. En ese marco el Mandatario Municipal habló con los medios locales sobre varios temas de agenda.

En principio hizo referencia a la recorrida de Vidal junto a César Longo, Vicepresidente de la Unión Industrial Olavarría: “César tuvo la posibilidad de contarle lo que realizan desde hace ya dos años, obviamente que las inquietudes de la Unión Industrial las canalizan mediante la Intendencia, yo siempre las traslado, hoy simplemente era recorrer la empresa. Es una linda foto para que la Gobernadora vea cómo está creciendo la industria en Olavarría”.

Al ser consultado por la confianza de la Gobernadora en su gestión, destacó que “nunca dejó de tenerla, eso se fue demostrado, no sólo ella sino todos los Ministros que visitaron la ciudad. Siempre me siento apoyado y acompañado por la gobernación. Lo mismo de mi lado para ellos, siempre acompañado y comprometido”.

Luego Galli comparó a Olavarría con los demás distritos y remarcó que cada uno tiene una “matriz diferente, nosotros somos un distrito minero, industrial y ganadero; hay otros que son netamente agrícolas, en tanto Bahía Blanca tiene el Polo Industrial y el Puerto”.

Además hizo hincapié al diálogo que mantuvo con la gobernadora y contó que, en tanto a las preocupaciones, se encaminan en un “ida y vuelta”, ella “debe tener una pila enorme de pedidos de audiencia de Intendentes en su privada, y tomó la decisión de recorrer los 135 distritos y reunirse con ellos. Por una cuestión de tiempo, la reunión la hicimos en una de las oficinas del Aeródromo, se interiorizó mucho de cómo venía cada uno de los temas locales, hablamos sobre las obras y uno tiene la posibilidad de plantearle diversas cuestiones del tema de actualidad”.

Otro tema al cual hizo referencia el Jefe Comunal fueron los casos de abusos denunciados durante los últimos días y detalló: “Con María Eugenia lo hablamos en privado y ella sabía que el Ministerio de Justicia se había comunicado con las madres de las víctimas, estaba al tanto de todo. Uno como Intendente se siente sumamente dolido como pasó con el triple crimen en el barrio Independencia. Cuando estás en esta función sentís a la ciudad tan encarnizada que duelen de verdad” y añadió que “lo importante es que el equipo está trabajando y abordamos cada una de las cuestiones lo mejor posible”.

La Gobernadora habló sobre algún proyecto que contemple el tratamiento de la nocturnidad y los jóvenes en la Provincia, ante esto Galli expresó: “Se debe tratar primero en la educación, segundo en pensar qué nos está pasando como sociedad y también destacar el hecho de que se hayan animado a denunciar significa que se está haciendo un buen trabajo desde la Mesa Local y que hay un diálogo permanente de cada una de las Instituciones y eso es importante. Eso ya pasaba anteriormente, pasó toda la vida, antes no se denunciaba”.

Para culminar enfatizó que la nocturnidad “es un problema, tenemos chicos que pueden votar a los 16 pero que no pueden entrar al boliche, hacemos una matiné y no van porque no pueden consumir alcohol, entonces no es negocio para nadie. Hay un montón de cuestiones que merecen discusión profunda y debemos involucrarnos todos los sectores”.