Harry Waters, el hijo de Roger llega a Olavarría junto a John McNally

Este jueves llega a nuestra ciudad el hijo de Roger Waters - legendario músico de Pink Floyd – junto a John McNally a un bar local ubicado en San Martín 2882 a partir de las 23:30.

En un dialogo con Infoeme, los músicos internacionales hablaron de su nueva gira y de su nuevo proyecto, como también de nuestro país.

1. Vienen de dos carreras exitosas pero no necesariamente protagónicas ¿Qué desafíos les propone tocar juntos como dúo?

Los desafíos que nos proponemos es que en cada melodía y/o lírica puedan encontrar una historia, y principalmente respetar a todos aquellos músicos que nos influenciaron y siguen haciéndolo.

2. La trayectoria musical de los dos se encontró marcada con la posibilidad de tomar la composición como la herramienta fundamental de su trabajo, como también la producción ¿Les ayuda y suma en la actualidad a la conexión que logran arriba de un escenario?

Claro, toda experiencia a nivel compositivo siempre tiene un plus, así mismo la parte de productor, cuando tenés la posibilidad de tomar lo bueno de cada experiencia, se hace mucho más fácil la transferencia entre músicos.

Hay ciertas barreras que uno debe romper a la hora de la composición, y mientras más experiencias y confianza en uno mismo tengas, las cosas empiezan a tener movimiento. Por supuesto que nos ayuda en el escenario.

3. Ya vinieron una vez a Argentina ¿Qué les gusta de nuestro país y que pudieron conocer en esta nueva gira? ¿Les produce una gran expectativa poder tocar en tantas ciudades del interior del país?

(Harry) Estuve varias veces girando con mi padre en BA, pero no tuve la oportunidad de conocer mucho. La idea de estas giras que propusimos fue exactamente por ese motivo, de esta manera podemos conocer a las personas y los lugares de otra manera. La gira anterior nos fue muy bien, y fue el motor fundamental para que volvamos este año. Y la idea es poder seguir viniendo claro.

(Larry) Es mi segunda vez en Argentina, la gira anterior me dejó enamorado de este Pais, y espero poder volver todas las veces que pueda. El interior me recuerda mucho a los Estados Unidos, espacios abiertos, hermosos paisajes.

4. Tocan con dos músicos argentinos que son muy buenos ¿Le da un plus a la calidad pero ante todo a la comodidad que tienen arriba del escenario?

Jorge (Araujo) y Fede (Palmolella) son grandes amigos, es un lujo para nosotros poder tener y conformar esta banda con ellos. Desde el primer momento en que tocamos juntos sucedió algo mágico, y al volver de la gira anterior a Los Ángeles, decidimos que queríamos grabar el disco con ellos y fortalecer de esta manera el grupo, ya estamos trabajando incluso en el segundo disco.

5. Por último ¿De qué manera alternan su trabajo como dúo con su carrera solista? Tanto Harry en la dirección musical de los show de Roger como también en la composición que realizan ambos para diversos artistas

Tenemos una forma de trabajar desde el comienzo, como mínimo tres o cuatro vez por semana nos juntamos a escuchar música, componer y escribir, por supuesto que debido a nuestras proyectos solistas o participaciones con distintos artistas, estos tiempos que tenemos, los aprovechamos al máximo.