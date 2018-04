ARA San Juan: familiares piden que se aparte a Garré de la Bicameral

Este jueves, familiares de los tripulantes del ARA San Juan reclamaron que se aparte a la ex ministra de Defensa y diputada nacional del kirchnerismo, Nilda Garré, de la Comisión Bicameral Parlamentaria que investiga la desaparición del submarino, por su responsabilidad en el supuesto estado de "deterioro" en que se encontraba la nave.

Al finalizar una reunión que tuvo lugar en la jornada de este jueves, en la que se citó además al ministro de Defensa, Oscar Aguad, para el 16 de abril para que brinde un informe sobre el caso, Garré calificó de "absurdo" el pedido de los familiares al considerar que se pretende "desviar" el eje de lo que debe ser la pesquisa y la búsqueda del submarino.



"Siempre me he preocupado por la seguridad. No hay que investigar ahora la reparación que se hizo sino la desaparición. Yo me fui en 2010 del Ministerio y el ARA fue reparado años antes por lo que estaba en condiciones", declaró la diputada y ex funcionaria a la prensa tras escuchar el pedido de la querella.

El planteo de recusación de la legisladora de la comisión parlamentaria fue formulado esta mañana ante la Comisión Bicameral que preside el peronista José Ojeda por la abogada Lorena Arias, que representa como querellante a 16 familias de los 44 tripulantes que iban a bordo del submarino - entre ellos el olavarriense Diego Wagner- cuando se perdió en noviembre en el Mar Argentino.





Arias explicó que el hecho de que Garré forme parte de la Comisión Bicameral "hiere la susceptibilidad de los familiares" ya que "ella puede resultar responsable" del estado en que se encontraba el ARA San Juan que derivó en la desaparición.

Fuente: Télam