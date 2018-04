Aguilera sobre el discurso de Galli: “Parece que en Olavarría todo está color de rosa”

Federico Aguilera, concejal por el bloque Unidad Ciudadana, analizó el discurso del intendente Ezequiel Galli durante la apertura de sesiones ordinarias de 2018 y cuestionó la “falta de autocrítica” del Jefe Comunal.

En diálogo con Infoeme, sostuvo: “Parece que en Olavarría todo está color de rosa. Todo está perfecto. No hay escollos en la gestión y no existen problemáticas” indicó.

Luego puntualizó en algunos aspectos de la realidad local y contrarrestó: “Se habla de un crecimiento económico, industrial y productivo pero no se nombra el cierre de fábricas como Cidegas y Cefas. No se nombra la situación crítica de los pequeños y medianos comerciantes producto de los tarifazos de los últimos dos años” dijo.

Una de los cuestionamientos más severos de Aguilera fue respecto a la exposición de Ezequiel Galli sobre sistema de salud Municipal: “Nos encontramos con un discurso municipal donde pareciera que la Salud no tienen ningún tipo de problemas y se dice que el objetico es estar cerca de la gente. Me pregunto como le explicamos a los vecinos de Sierra Chica y Sierras Bayas que hace días tuvieron que sufrir la muerte de un vecino producto que no hay médicos de guardia. Nos encontramos con falta de medicamentos para casos particulares como diabéticos y epilépticos” advirtió.

El presidente del Partido Justicialista de Olavarría también se refirió a las políticas de vivienda: “Pareciera que es espectacular y no se hace referencia a que no se ha adquirido en los últimos dos años ningún terreno por parte del Municipio salvo el que hemos conseguido por gestión propia en Sierras Bayas y que todavía estamos a la espera que se avance. Se habla de obras que se han llevado adelante, pero no se menciona a los barrios que se encuentran olvidados con demandas específicas como cloacas y asfalto”.

Aguilera también mencionó la situación de la seguridad en Olavarría: “Se habla de la seguridad como si estuviera perfecto por la apertura de destacamentos cuando nos encontramos con problemas gravísimos como en el barrio Independencia, Pickelado” ejemplificó.

Finalmente, el concejal kirchnerista sintetizó: “No ha habido ningún punto en el que el Intendente haya encontrado una falencia o una situación preocupante para los vecinos. Dice que para los caminos rurales se va a elaborar una mesa que se prometió en campaña. No hay autocritica, pareciera que no hay nada por hacer” concluyó.