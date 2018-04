“El foro va a estar apuntado a la obra pública de cada distrito”

Minutos antes de ingresar al Foro de Intendentes de Cambiemos, el Jefe Comunal de Olavarría dialogó con los medios sobre lo que será la jornada que comenzó a las 10:00 en el Club Ferro.

Sobre el desarrollo de los temas a tratar, Galli explicó que “va a estar apuntado a la obra pública de cada distrito, y que la provincia pueda expresar y mostrarnos que es lo que está haciendo y que nosotros podamos decirle lo que necesitamos".

Ante la presencia del Minisitro de Transporte de Nación, Guillermo Dietrich, el Jefe Comunal expresó: "siempre tratamos de buscar que en estos casos nos acompañe Provincia o Nación. Guillermo viene por el tema de transporte, la repavimentación de la Ruta 226 quedo fantástica, el aeropuerto de Olavarría es muy importante para nosotros y lo voy a hablar con el Ministro" y agregó que "es el primer foro del año, en un año de gestión pura. Es importante contar con la presencia del gobierno nacional, no es la primera vez que se suma un ministro nacional y creo que por ser el primer foro del año y la obra pública tiene un peso importantísimo en la gestión lo merecía”.

A partir de la consulta sobre la diferencia entre Gran Buenos Aires y el resto de la Provincia opinó: "todos sabemos que en materia de obra pública el Conurbano tiene problemáticas muy diferentes a las que tenemos en el interior. Acá somos todos Intendentes y colegas, y lo bueno es que se sigue creciendo en confianza".

Acerca del corredor Vial 1, Galli detalló que "se pasó para el 24 a apertura de sobres. Voy a conversarlo para darle la importancia que tiene para nosotros la obra, que ya lo saben, pero escucharlo del ministro en persona es muy importante".

Para finalizar, en torno a las presencias que tendrá el foro explicó: "no vienen los 69, algunos no pueden venir por problemas de agenda. Hay cincuenta intendentes, pero los que no vienen pudieron mandar a su secretario de Obras Públicas o su Jefe de Gabinete".