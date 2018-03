César Valicenti: “Este Gobierno ha intentado siempre sacar provecho de la grieta”

El diputado provincial por Unidad Ciudadana, César Valicenti, analizó el discurso de apertura de sesiones en la Legislatura realizado días atrás por la Gobernadora María Eugenia Vidal y lo tildó de “anclado en lo emotivo y la teatralidad”.

“Es su tercer discurso que evaluamos. A partir del segundo discurso lo que hacemos es contrastar las palabras con la realidad de la gestión pública provincial. Encontramos un discurso que el 50% estuvo destinado a la situación del sistema educativo de la provincia. Un sistema educativo que ha sufrido recortes, con muchísimas dificultades en su desarrollo” expresó el legislador en diálogo con Infoeme.

Valicenti focalizó en las “ausencias” en el discurso de Vidal y ejemplificó: “la situación que se está viviendo con la fusión de cursos en el sistema educativo o el cierre de algunas escuelas rurales de eso no se dijo una palabra. Tampoco habló de los recortes en el presupuesto educativo que está dejando a docentes sin trabajo y ni siquiera hizo mención al poder adquisitivo de los docentes que ha sido muy castigado en los últimos años. No se mencionó a los más de 1500 trabajadores de Ferrobaires que quedan sin sus fuentes de trabajo o a la crisis que está viviendo la ciudad de Azul con 250 despidos por el cierre de Fanazul. No hubo mención a la producción de las Pymes y tampoco de la producción agropecuaria que está viviendo una situación muy preocupante por la sequía” describió.

Sobre el eje discursivo de la educación, el diputado kirchnerista opinó: “Hoy están queriendo instalar una dicotomía con el sindicalismo y los sectores organizados de la sociedad. Parece que quieren instalar la idea que los enemigos de la educación pública en la Provincia son los gremios cuando los que están definiendo los recortes y un proceso paulatino de privatización de la educación pública son ellos. Intentan dividir a la sociedad en una discusión errónea” consideró.

Este Gobierno ha intentado siempre sacar provecho de la grieta

Consultado respecto a la agenda legislativa en 2018 expresó: “Ojalá que la Legislatura tenga otro tipo de movimiento porque las iniciativas legislativas de la Gobernadora fueron muy pobres. La Legislatura es conducida por la fuerza política que gobierna la provincia y un poco la dinámica tiene que ver con la intención que tenga Cambiemos de trabajar temas legislativos. Tenemos muchos proyectos y somos minoría así que la dinámica tiene que ver con el interés que ponga Cambiemos” dijo.

Finalmente Valicenti calificó como “muy preocupante” la valuación fiscal que ha definido la Provincia “que hoy repercute sobre los sistemas impositivos municipales de acuerdo a las valuaciones fiscales que han aumentado en un 1000% y las tasas municipales se tienen que adecuar a eso y muy posiblemente es casi el 90% de los bonaerenses propietarios de una vivienda van a tener que pagar bienes personales el próximo año. Es muy complicado. Un Gobierno que no cobra derechos de exportación a los pooles de siembra, cobrarle cada vez menos a las grandes mineras” advirtió.