Miles de jubilados olavarrienses accedieron a la Reparación Histórica

Este Programa tiene como objetivo pagar la deuda que el Estado mantiene con más de dos millones de jubilados en todo el país, donde un tercio de este total no tiene la actualización de sus haberes. Incluye a aquellos adultos mayores que ya tienen una sentencia firme, quienes iniciaron juicio a la ANSES pero aún no obtuvieron un fallo favorable y quienes están en condiciones de reclamar el pago de la deuda pero no iniciaron ningún trámite judicial.